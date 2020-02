Adidas, Nike, Saucony, Brooks… Las mejores marcas de zapatillas están en Amazon

Cuando los amantes de la moda tienen su mirada puesta en la Fashion Week que se celebre en ese momento, los locos del deporte y del running ponen el foco en las últimas novedades de su marca favorita. Y es que no hay tendencia ni nueva prestación que se ofrezca en el textil deportivo que no cause revuelo. Y si no, que se lo digan al atleta Eliud Kipchoge, quien bajó de las dos horas en maratón con unas Nike Alphafly, acusadas de dopaje tecnológico.

Con esta declaración, quedaba más que demostrada la importancia que tiene un buen calzado en el deporte, y es que la salud y la eficacia del ejercicio dependen de cómo calcemos nuestros pies. Conscientes de ello, en Amazon cuentan con una variada oferta deportiva entre la que se incluyen algunas de las marcas más usadas por los atletas profesionales.

Hemos rastreado los modelos más vendidos y hemos dado con un dato que te va a interesar (¡y mucho!): algunos de los modelos de primeras marcas tienen hasta un 50% de descuento en Amazon. Eso sí, hay que tener en cuenta que el precio final y el porcentaje de rebaja varía según el color y la talla escogidos.

Para ellos

-Nike Air Max Graviton

Nike Air Max Graviton. Amazon

El lanzamiento de las Air Max de Nike devolvía el espíritu más vintage a nuestros pies y recordaba al running de los años 80 y 90. El modelo Graviton es una versión rápida de las zapatillas de aquella época, con una amortiguación efectiva y materiales transpirables. En Amazon se pueden conseguir con hasta un 56% de descuento que alcanza la talla 44,5. En este caso, te ahorras casi 60 euros. El precio del resto de tallas oscila entre los 44 y los 70 euros, es decir, un buen chollo.

-Brooks Ghost 12

Brooks Ghost 12. Amazon

La comodidad, la robustez de la zona del talón (para proteger el tendón de Aquiles) y su gran amortiguación son los aspectos más destacables de las Brooks Ghost 12. En Amazon está disponible a partir de la talla 43 en la que alcanza un 15% de descuento, como también lo hace en la talla 45 y 46 (con un precio final de 119 euros).

-Saucony Ride ISO 2

Saucony Ride ISO 2. Amazon

La calidad de Saucony se refleja en este modelo de excelente amortiguación, para aquellos que buscan pisar con seguridad en el impacto. Además, presentan muy buen agarre, lo que aporta estabilidad. En Amazon, el precio oscila de los 73,35 de la talla 44.5 a los 183,11 euros de la talla 47.

Para ellas

-Nike Revolution 5

Nike Revolution 5. Amazon

Por un precio que va desde los 39,95 a los 132,33 euros (según talla y modelo y con descuentos de hasta el 10%), podemos conseguir unas Nike Revolution 5 en Amazon. Estas zapatillas amortiguan la pisada gracias a su espuma suave, que aporta total comodidad. Además, están elaboradas con un material ligero que no pese y que sea transpirable.

-Adidas Ultraboost

Adidas Ultraboost. Amazon

¿Te imaginas conseguir unas populares Ultraboost al 35% de descuento? Amazon lo tiene, en concreto, en el modelo rosa y negro hasta la talla 41. Su tecnología textil aporta una mayor sujeción y flexibilidad

-Asics Patriot 11

Asics Patriot 11. Amazon

Quien diga que no es posible conseguir unas buenas zapatillas de marca por menos de 100 euros, se equivoca… ¡y mucho! El modelo Patriot 11 de Asics se puede encontrar desde 31,98 euros en Amazon, según talla y color. Esta zapatilla ofrece un rebote adicional para ayudarte a llegar más lejos, mientras mantiene el pie en buena posición gracias al refuerzo interno en el talón.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.