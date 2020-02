Fuset deixa les competències de Festes però segueix com a regidor

El regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València, Pere Fuset, va anunciar finalment ahir que deixa les seues competències, de manera temporal i indefinida, tant en la delegació com en la presidència de la Junta Central Fallera i en la tinença d'Alcaldia, així com el càrrec de portaveu de Compromís, amb motiu del seu processament per homicidi imprudent per la defunció d'un operari en la instal·lació d'unes graderies per a la Gran Fira de Juliol de 2017 als Jardins de Vivers.

La decisió de Fuset es produeix quan queda menys d'un mes per a la setmana gran de Falles i dies abans de la Crida de l'1 de març, que dóna el tret d'eixida als actes, la qual cosa comporta major exposició pública. Les competències en Falles i festes seran assumides pel també edil de Compromís Carlos Galiana mentre s'aclareix el futur judicial de Fuset, que també s'enfronta a una imputació per prevaricació en l'adjudicació del propi muntatge de les graderies.

La situació de Fuset era políticament delicada des que es va conéixer el seu processament, sobretot amb les Falles molt prop. Ahir, en una compareixença al costat de l'alcalde, Joan Ribó, Fuset es va mostrar molt emocionat i va explicar que pren aquesta decisió, “molt meditada, personal, lliure i voluntària”, per a centrar-se en el seu defensa. Va afirmar que ho fa amb “l'objectiu de tornar en el futur amb el cap ben alt i amb l'energia que es mereix la festa de les Falles”.

En aquest sentit, va insistir en la seua “innocència”, va confiar que “es faça justícia” i va remarcar que deixa aquestes funcions de manera provisional “pel bé de les Falles”. Ací va puntualitzar que se’n ara, molt prop de l'inici de les festes grans de València, “amb els deures fets” durant cinc anys en el càrrec i per a aquestes Falles, deixant “liquidada” la gestió de les festes de 2020.

Va dir que no vol que, “en cap cas, aqueixa festa i aqueixa representació es puguen veure afectades” per la seua “situació personal”, i va afegir que la seua decisió és la “més responsable” que podria prendre.

En aquesta línia, va al·ludir a la seua condició de “persona” i va afirmar que està passant “una època complicada i difícil”, a més de mostrar a l'inici de la seua compareixença la seua “solidaritat” amb el treballador mort –al qual es va referir com a “autèntica víctima d'aquest succés”– i la seua família. Joan Ribó va considerar que “Fuset vol fer un favor a les Falles”, segons va dir, “el favor que a ningú se li ocórrega vincular la seua situació judicial amb el tema de les Falles”.

“Volem separar els dos temes. Em sembla important pel bé de les Falles”, va exposar el primer edil. “Pere Fuset no va provocar aquell accident laboral ni directa ni indirectament. El fiscal que porta el cas ha sigut molt clar i s'ha mostrat contrari a vincular a Fuset amb l'accident laboral”, va exposar Ribó.

Així mateix, va manifestar que accepta aquesta decisió de manera “temporal i provisional, fins que se celebre el judici i torne a aqueixes competències”. L'alcalde va explicar que Fuset no deixa la seua acta d'edil, la qual cosa li permet apartar-se temporalment i mantindre les d'Administració i Agenda Electrònica.