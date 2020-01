Fuset anirà a juí per l'accident mortal de les graderies de Vivers

El regidor de Cultura Festiva i portaveu de Compromís en l'Ajuntament de València, Pere Fuset, s'asseurà en el banc dels acusats per l'accident mortal en el muntatge de les graderies per als concerts de la Fira de Juliol de Vivers de l'any 2017 en rebutjar la secció quarta de l'Audiència Provincial tots els recursos contra l'orde de processament.

D'aquesta forma, la sala confirma la decisió del Jutjat d'Instrucció número 18 de València que el passat mes d'octubre va acordar el processament de l'edil per un presumpte delicte d'homicidi per imprudència greui un altre contra la seguretat dels treballadors.

Fuset havia sol·licitat la nul·litat de l'orde de processament en considerar que estava pendent de resolució una petició de diligències d'investigació que considerava necessàries perquè va demanar la declaració com a testimonis de tècnics, la compareixença dels qui entenia que acreditarien que la seua actuació va ser amb el seu previ consell.

Fiscalia, que no formula acusació contra l'edil en entendre que no era encarregat de realitzar les obres ni el promotor, es va adherir parcialment al seu recurs i va demanar el sobreseïment provisional entenent que l'Ajuntament de València havia de ser tingut com a responsable civil subsidiari com a promotor de l'esdeveniment dels concerts de la Fira de Juliol i de les graderies en les quals va morir el treballador. La família del mort demana cinc anys de presó per a l'edil.

Els fets van ocórrer a la fi de juny del 2017 i van transcendir el 4 de juliol d'aquell any. L'operari va morir quan participava en els treballs de muntatge i instal·lació de les graderies per als concerts de Vivers. A causa del sinistre, la Inspecció de Treball va imposar a l'Ajuntament de València una sanció "molt greu" de 40.000 euros.

A més del regidor, en la interlocutòria de procediment abreujat el jutge apareix com a processat l'Ajuntament de València, responsable civil subsidiari, a més de diverses persones físiques i jurídiques, entre elles l'Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana i contractes i subcontractes que es van encarregar de l'organització de l'esdeveniment.

El passat mes d'octubre, el jutge instructor va dictar interlocutòria de procediment abreujat, pas previ per a l'obertura de juí oral, i per a açò es va basar en l'informe realitzat per la Inspecció General de Treball.

Ara, en una resolució facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, l'Audiència ha rebutjat els recursos, inclòs el de l'Associació de Promotors, en una interlocutòria contra la qual no cap recurs.

Consell dels tècnics

L'edil de Cultura festiva al·legava manca de motivació suficient per al processament i que no estava acreditada la seua participació, i pretenia demostrar amb les testificals que va actuar aconsellat pels tècnics.

No obstant açò, la sala assenyala que va ser l'edil qui va remetre una carta a l'empresa a la qual corresponia el muntatge en la qual "compel·lia" l'acceptació de les graderies muntades per tercers que no havien participat en el concurs per a açò, i és eixa decisió que, segons l'orde de processament, "tindria a veure més amb un intercanvi o compensació il·legítima" a canvi de la construcció de les graderies, la que desencadena la instal·lació sense les proteccions col·lectives ni individuals necessàries.

Així, assenyala la sala, que en eixa decisió "imposant" l'acceptació de la modificació del projectat "a tota velocitat", sense exigir que s'aportara un estudi de seguretat i salut per al muntatge, "no pot considerar-se intrascendent".

"Potser que no fora l'encarregat a peu d'obra de realitzar-la, ni tinguera funcions en matèria de seguretat en el muntatge i instal·lació de les graderies, ni donara ordres en la manera de prestar l'activitat laboral, però va prendre la decisió de la seua realització, al marge de la legalitat, i despreocupant-se de les mesures de seguretat per als treballadors", afig.

Conducta "absolutament decisiva"

I d'ací, assenyala que l'orde de processament no és "infundada" perquè va assumir "una conducta fàctica absolutament decisiva per al posterior desenllaç fatal per al treballador, al marge de procediment legal establit".

Quant a la naturalesa de la responsabilitat imputada a l'Ajuntament, no hi ha pronunciament exprés en la interlocutòria i seran les acusacions les que concretaran els seus termes.