Vélez-Málaga dice que trabaja "en soluciones efectivas" para "reducir la presión fiscal" en el municipio

No obstante, ninguna de las dos propuestas prosperaron ya que, desde el Gobierno municipal, explicaron que las "supuestas soluciones que plantea el PP, aportando ejemplos de ordenanzas de otros municipios, no se pueden aplicar y no son viables, ya que no están sujetas a la legalidad y han sido, además, desaconsejadas por parte de la asesoría jurídica municipal", según el concejal de Hacienda.

El Gobierno municipal ha insistido "en analizar y valorar medidas que sean realmente efectivas, también a largo plazo, creadas desde la responsabilidad, que beneficien al mayor número de familias posibles y que tengan como objetivo reducir la presión fiscal de los ciudadanos".

Además, a través de un comunicado, han asegurado que "ya están trabajando en la posibilidad de rebajar algunos de los impuestos que afectan a más personas y en la creación de nuevas ordenanzas que ayuden en el pago de impuestos, sobre todo, a quien más lo necesita".

El regidor veleño, Antonio Moreno Ferrer, por su parte, ha recordado que desde 2008, que se aprobara la ordenanza que regula las ayudas al pago del IBI, "la Subdelegación siempre ha tenido constancia de las mismas y durante una década nunca observó ninguna irregularidad; siendo renovadas por gobiernos de todos los colores políticos".

"Que no haya ninguna confusión de que es el Partido Popular quien deliberadamente nos ha llevado a esta situación y ha puesto nuestra ordenanza en el punto de mira hasta que ha sido anulada", ha dicho.

Asimismo, durante la sesión plenaria, el equipo de gobierno ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, "porque ya se está trabajando en medidas concretas que den como resultado reducir en general la carga impositiva municipal, valorando reducir impuestos como el de vehículos de tracción mecánica, el impuesto de salida y entrada de vehículos o la creación de unas ayudas sociales a tal efecto", han dicho.

Por otro lado, en relación con la moción para convocar un concurso de ideas de cara a las sucesivas fases de peatonalización del centro urbano, el Gobierno municipal ha explicado que periódicamente se reúnen con la Asociación de Comerciantes de Vélez y otros colectivos y que ya se ha consensuado con ellos que no es esa la mejor opción ya que, en ocasiones, ello supondría alargar los tiempos y trámites innecesariamente.

Las fases sucesivas de peatonalización de calle Camino de Málaga y calle Canalejas ya tienen su proyecto, aseguran, realizados por técnicos municipales, junto con reconocidos profesionales externos, y seguirán su curso en base a los objetivos planteados de transformación urbana del municipio y en pro de la riqueza y el empleo local.

Por último, desde el Gobierno municipal han insistido en que el proyecto de peatonalización "no se basa en el tipo de farolas o solería a instalar si no que se trata de algo mucho más serio; de una transformación urbana de la ciudad, pensada para revitalizar el centro histórico, reactivar la economía, potenciar el comercio local y dar paso a un modelo de ciudad más sostenible y pensado para las personas".