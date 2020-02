Ben Affleck asegura en perfecto español que estaría encantado de asistir a la boda de Jennifer Lopez

Ben Affleck está ahora mismo de tour promocional por todo el mundo para hablar de la última película que protagoniza, The Way Back. Y, como el protagonista de esta nueva cinta, un hombre que pudo ser leyenda caído en desgracia por las adicciones que intenta volver al buen camino, el actor de Pearl Harbor está siendo más que sincero en las entrevistas que va dando.

Es precisamente en una de ellas, la que ha dado a El Gordo y La Flaca, en la cadena estadounidense hispanohablante Univision, en la que se ha mostrado realmente honesto con quién es, con los errores que ha tenido en su vida y en cómo los afronta.

Durante la charla, en la que le actor usa únicamente el español, idioma que maneja a la perfección dado que parte de su infancia la pasó en México, habla de sus problemas con el alcoholismo y los relaciona directamente con el film por el que había ido al espacio televisivo.

"Quería hacer una película que diera esperanza: tú no eres tus problemas, eres mejor que ellos", comienza diciendo el actor de 47 años. "Puedes llevar una vida buena si los tratas. Pero algunas veces es difícil. Algunas escenas fueron muy fáciles para mí porque soy un alcohólico y entiendo lo que eso significa y el dolor que va con ello", manifiesta Affleck.

Precisamente, su adicción a la bebida fue la causante de su ruptura con la también actriz Jennifer Garner, para quien solo tiene buenas palabras, ya que considera el error más grande de su vida el haberse divorciado.

"Yo sé cuál es el dolor del divorciado, pero tengo mucha suerte por tener una exesposa tan simpática y que me ha ayudado tanto y que trabajamos juntos para los niños, porque ambos sabemos que son lo más importante", dice refiriéndose a Violet Anne, Seraphine Rose y Samuel, los tres hijos que la pareja tuvo en 2005, 2009 y 2012 respectivamente.

También le preguntaron por otra de sus exparejas, Jennifer Lopez, con quien estuvo saliendo entre 2001, año en el que se conocieron en el rodaje de la película Una relación peligrosa (Gigli), y 2004, cuando la pareja, que incluso se había llegado a comprometer, echó la culpa de su separación al acoso de los medios.

De hecho, el videoclip que la cantante e intérprete neoyorquina sacó poco después, del tema Jenny from the block, reflejaba este atosigamiento de la prensa. También Affleck dijo en su momento que fue uno de los mayores fallos de su vida y que en aquel momento "no tenía el control".

"Para mí es genial ver que obtiene el respeto que se merece. Es una mujer muy buena. Parece muy feliz con su novio y le deseo lo mejor con su matrimonio", aseguró el actor de Perdida y director de Argo o The Town.

JLo ya ha dicho que piensa invitar a su boda con el exjugador de béisbol profesional norteamericano de 44 años a muchos de sus exnovios y cuando le han preguntado al actor, amén de que sonríe asintiendo, espeta un fuerte "¡Mucha suerte!". Así que habrá que esperar si le llega la invitación para saberlo.