Les Arts estudiarà la nova situació de Plácido Domingo i actuarà "en coherència amb els valors" de la institució

El responsable artístic del teatre d'òpera valencià, que aquest dimarts ha presentat el muntatge 'Il viaggio a Reims', s'ha referit en aquests termes al comunicat emès pel cantant i director en el qual demana perdó a les dones que li van acusar d'assetjament sexual "pel dolor" causat i accepta "tota la responsabilitat" per les accions denunciades en els últims mesos.

Iglesias Noriega ha incidit que Les Arts "té un estricte protocol d'actuació contra l'assetjament laboral, ja siga moral, sexual o discriminatori en qualsevol cas".

I ha recalcat que els òrgans de govern s'han de reunir per a estudiar, tant el comunicat de Domingo com la investigació del sindicat nord-americà que representa els artistes d'òpera que ha conclós que el tenor va assetjar sexualment dones i va abusar del seu poder, abans de resoldre sobre la continuïtat del nom del Centre de Perfeccionament o les actuacions. "Es tracta d'una decisió difícil que no es pot prendre alegrement en cap sentit", ha asseverat.

En qualsevol cas, el director artístic ha recalcat que en Les Arts no hi ha constància de cap denúncia ni queixa sobre el tenor i ha descartat realitzar una valoració personal sobre el cas. Així mateix, ha rebutjat que tinga una repercussió en el prestigi del coliseu valencià.