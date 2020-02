Turisme.- easyJet unirà València i Ginebra durant l'estiu 2020

Amb aquesta i les altres dos connexions que uniran Eivissa amb Berlín i Niça, ja són 10 les noves rutes anunciades per la companyia a Espanya per al 2020.

La nova ruta entre València i Ginebra respon a "una alta demanda en els mesos de major trànsit, juliol i agost", i la ruta comptarà amb dos freqüències setmanals entre el 26 de juny i el 30 d'agost, detalla l'aerolínia en un comunicat.

easyJet connectarà Eivissa amb Berlín-Tegel a partir del 5 març i fins al 22 d'octubre amb tres freqüències setmanals. A més, l'illa pitiusa explicarà també amb una connexió amb Niça per a la temporada alta d'estiu del 22 de juny al 27 d'agost amb dos vols setmanals.

"Estem molt orgullosos de poder connectar València i Eivissa amb grans ciutats europees i poder donar resposta a una demanda molt concreta existent en els mesos d'estiu. Amb aquesta, ja són 10 les noves rutes anunciades per a 2020 a Espanya, la qual cosa demostra el nostre compromís per seguir creixent de forma sostenible en un mercat estratègic", assenyala Javier Gándara, director general d'easyJet per a Espanya i Portugal.

Els vols d'aquestes noves rutes ja estan disponibles en la web d'easyJet.