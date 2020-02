AVE engega el 'Corredor Mediterrani 2', una fundació per a impulsar la tecnologia i la innovació

Així ho ha avançat durant l'Assemblea General de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) 2020, en la qual també s'ha referit a l'habitual Corredor Mediterrani, una infraestructura que en la qual seguiran "insistint" al llarg d'enguany "perquè creiem que executar la infraestructura no només és qüestió de competitivitat, sinó, allò més important, de cohesió territorial i social".

El gran acte empresarial d'enguany per a reclamar el Corredor Mediterrani serà el pròxim 12 de novembre a Madrid. "Fins que no siga una realitat, no anem a parar", ha assegurat Boluda, en la seua compareixença prèvia a la conferència de l'expresident del Govern central Felipe González.

Durant l'acte, el president d'AVE ha donat a conéixer també els resultats de l'enquesta interactiva que cada any es realitza als seus empresaris associats. Per a aquest 2020, més del 80% preveu augmentar les seues inversions a Espanya. A més, malgrat que el 90% dels associats creu que el 2020 serà igual o pitjor en termes econòmics que el 2019, la majoria seguirà incrementant la seua ocupació i la seua facturació.

AVE EXIGEIX Als POLÍTICS QUE BUSQUEN L'ESTABILITAT

Pel que fa a la valoració dels polítics, tant a Espanya com a la Comunitat Valenciana, segueixen suspenent.

D'entre les qüestions de l'entorn econòmic que més preocupen als associats d'AVE, està "la incertesa econòmica" del país. L'aspecte de l'entorn polític que més preocupa és la "potencial inestabilitat política a Espanya", ha explicat Boluda.

Davant aquesta situació, els empresaris d'AVE exigeixen als polítics que "prioritzen en la seua acció de Govern la cerca de l'estabilitat política i institucional", ha conclòs Boluda.