Adelante defenderá en Pleno de Diputación a autónomos afectados por expedientes de reintegro de ayudas de IDEA

Así lo ha anunciado este lunes Adelante en un comunicado en el que expone que, entre dichos años, la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Desarrollo e Innovación de Andalucía (IDEA), creó el llamado 'Ticket Autónomo', así como un sinfín de ayudas para el colectivo de autónomos y el emprendimiento, desde distintas consejerías y cámaras de comercio, asociaciones de empresas, ayuntamientos, pero todas tenían en común que sus fondos se gestionaban desde la Agencia IDEA".

Se trataba de unas ayudas que, "con fondos europeos en un 80%, se ofrecieron al colectivo de autónomos de esta comunidad autónoma", que "oscilaban entre los 6.000 y los 9.000 euros, e iban destinadas a emprender, consolidar y apoyar el crecimiento de la actividad económica que ya se venía desarrollando, mediante la adquisición de maquinaria o adaptación a las nuevas tecnologías, entre otras mejoras, en inversiones, o a emprender en nuevas actividades económicas, debido a la crisis mundial que azotaba el país -y en especial Andalucía-, por lo que se calificaron como 'medidas urgentes'", según abunda Adelante.

Desde este grupo señalan que, "tras más de tres años otorgadas las subvenciones del 'Ticket Autónomo', y realizadas las inversiones en los distintos negocios, la Junta de Andalucía comenzó a solicitar a una buena parte de las personas beneficiarias la documentación que ya habían aportado cuando optaron a dichas subvenciones".

Así, según Adelante, se iniciaron diversos procesos de reintegros que han acabado con 2.573 expedientes de devolución de las 5.263 ayudas que se aprobaron y que recibieron un pago anticipado de entre el 100% y el 75% por el 'Ticket Autónomo', 2.573 resoluciones de devolución de las ayudas más los intereses de demora desde el ingreso efectivo de las ayudas, de las que 1.392 autónomos ya han efectuado el pago, y por las que "1.181 aún se encuentran en proceso de reclamación de la deuda".

Entre estos 1.181 expedientes, según Adelante, hay "una mayoría de mujeres a las que, por ejemplo, se les ha pedido la misma documentación en varias ocasiones; documentación como la vida laboral que ya aportaron entre los años 2009 y 2010, cuando se les concedió la subvención, y que la Junta de Andalucía ha utilizado como 'incumplimiento' para, en algunos casos, solicitar la devolución de la subvención".

Desde Adelante advierten de que, por parte de la Junta, "en ningún momento se cuestiona, ni se valora o analiza, la actuación de la propia Agencia IDEA durante los años en los que se tramitaron los expedientes de concesión de estas ayudas".

"No se analiza dónde radica el problema de solicitar la misma documentación, que ya fue entregada y tenida en cuenta para la concesión de las ayudas; no se ha cotejado qué condiciones imponía la Agencia IDEA a todas las personas solicitantes es estas subvenciones, condiciones arbitrarias y, cuando no, opacas, que han puesto de manifiesto las propias afectadas al comprobar la disparidad de criterios a la hora de solicitar la documentación exigida", continúan desde Adelante.

Agregan desde este grupo que "tampoco se ha cuestionado si las exigencias de IDEA tenían los mismos criterios que las desaparecidas Uteldt, cámaras de comercio, ayuntamientos, CADE, asociaciones de empresas, etcétera, desde las que fueron tramitadas y concedidas".

Adelante explica que "ahora empiezan a resolverse los procesos judiciales planteados por los afectados, en su mayoría con sentencias en contra de las actuaciones de la Junta de Andalucía y a favor de las actuaciones de los autónomos que, tras depositar su confianza en la institución andaluza, han tenido que recurrir a la vía judicial para hacer valer sus derechos y demostrar que han actuado según los procedimientos administrativos establecidos por ley".

AFECTADOS POR TODA ANDALUCÍA

Según detalla el grupo, las personas afectadas se reparten "por toda la geografía andaluza", si bien la provincia de Sevilla está "entre las afectadas junto a la de Málaga y Granada", y "casi una cuarta parte de las subvenciones concedidas están siendo motivo de reclamación, un porcentaje excesivo para una comunidad autónoma con los mayores índices de paro y precariedad laboral, que deja maltratados a miles de autónomos que tienen un proyecto empresarial muy modesto para ganarse la vida", e "incluso muchos han tenido que cerrar al no poder hacer frente a las exigencias de la Junta".

Así las cosas, en su moción ante el Pleno de Diputación, Adelante propone "apoyar a los autónomos afectados por los expedientes de reintegro de las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo, a través de la Agencia IDEA entre los años 2007 y 2013", así como "instar a la Junta a revisar la actuación de IDEA tanto en la gestión del 'Ticket Autónomo', como del resto de autónomos afectados por diferentes convocatoria y bases, pero con los mismos fines y procedimientos, con especial atención a la tramitación de la documentación de los distintos expedientes de concesión de ayudas".

Igualmente, con esta moción se quiere "instar a la Junta de Andalucía a estudiar las medidas legales necesarias y la viabilidad de paralizar los expedientes de reintegro, hasta encontrar una solución administrativa que no ponga en riesgo la viabilidad de los proyectos de estos autónomos".