La Asociación Cádiz Centro Comercial Abierto lanza una campaña para mantener limpia la ciudad durante Carnaval

En declaraciones a Europa Press, la gerente de la Asociación, Yolanda Pérez, ha explicado que, además de esta campaña, la corporación participa de forma activa en las fiestas ya que "siempre trabaja con la Delegación de Comercio, de Fiestas y de Cultura, y se ha encargado de distribuir tanto la cartelería como la programación de los diferentes actos". Además, durante el Carnaval la sede de la entidad será uno de los puntos donde se ofrecerá información sobre el programa.

Asimismo, ha señalado que la Asociación también ha contribuido con la Fundación de la Mujer en la campaña 'No es No' "porque una aglomeración no justifica una agresión sexual".

Por otro lado, la gerente ha explicado que "aunque de momento no hay datos cerrados hasta que finalice el Carnaval, la previsión es buena en general, y especialmente para la hostelería". No obstante, ha resaltado que "no todo es fiesta, hay muchos visitantes que también tienen relación con el pequeño comercio".

"Hay que tener en cuenta que el Carnaval de Cádiz ha avanzado y que no solo es uno de los principales carnavales a nivel nacional, sino que se ha comprobado que hay alrededor de 185 mil búsquedas mensuales en Internet sobre nuestro Carnaval", ha concretado.

De cara al comercio local, Yolanda Pérez ha explicado que "tendrán su horario habitual", por lo que los días festivos como el lunes 24 y el viernes 28 se espera que la mayoría de ellos permanezcan cerrados.

"Eso se hace a título individual porque cada uno valora lo que le conviene", ha señalado subrayando que "hay que tener en cuenta que determinadas acciones impiden que el comercio pueda funcionar con normalidad". "Las agrupaciones ilegales y la calle en Carnaval, con todas las aglomeraciones, son un arma de doble filo", ha concluido.