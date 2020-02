PP vasco "no reconoce ningún acuerdo" con Cs "si es en los términos anunciados" por la formación naranja

Fuentes del PP vasco se han referido, de esta manera, al anuncio de que esta tarde el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el secretario de Finanzas y representante legal de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, firmarán el acuerdo para que ambas formaciones concurran en coalición en las elecciones del 5 de abril.

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, envió esta pasada noche un mensaje a Alfonso Alonso para que estuviera a las once de la mañana en Madrid para cerrar el acuerdo.El líder del PP vasco, que se encontraba en Vitoria, le trasladó que le resultaba "imposible" estar a esa hora en Madrid y que desconocía el acuerdo porque no había intervenido en ninguna negociación y lo que conocía era a través de los medios de comunicación.

Desde el partido en Euskadi han indicado que la situación no ha variado y siguen tener "ningún papel o documento" en torno a los contenidos del acuerdo. Además, han añadido que, hasta la fecha, tampoco se le ha comunicado a Alfonso Alonso que esta tarde se vaya a firmar un acuerdo y se han enterado a través de los medios de comunicación.

El PP vasco ha añadido que, si el acuerdo que se va a firmar, es en los términos que este pasado jueves dio a conocer Ciudadanos, "no reconocemos ningún acuerdo".

De esta forma, se ha referido a la comparecencia de ayer del secretario de Acción Institucional de la Gestora de Cs, José María Espejo-Saavedra, que anunció que su partido había pactado con el PP ocupar el segundo puesto de las listas por Álava y Bizkaia en el marco de la coalición con el PP para concurrir juntos a los comicios al Parlamento vasco. Ello garantizaba a la formación naranja "al menos" dos puestos de salida en las candidaturas.

Fuentes del partido en Euskadi han indicado que no se trata de "una pelea por repartir dos puestos" sino que lo que reivindican y defienden es "la historia del PP vasco, nuestro proyecto". "Tenemos una trayectoria aquí, que se ha defendido con mucho sufrimiento y lo que estamos defendiendo es que se respete eso", han agregado.

El PP vasco ya adelantó este jueves por la tarde que era "inasumible" el pacto alcanzado entre Ciudadanos y el PP nacional, por el que se cedía el segundo puesto en las listas por Bizkaia y Álava.

A través de Twitter, el Partido Popular en la Comunidad Autónoma Vasca recordó que la concesión de estas posiciones en las candidaturas "no guarda relación con la realidad de cada partido", ya que Cs no obtuvo ningún representante, ni en las pasados comicios de 2016 en Euskadi ni en las elecciones generales de 20 de noviembre de 2019. Tampoco tiene representantes en ningún ayuntamiento. El PP de Euskadi tiene, en la actualidad, nueve parlamentarios, once junteros, 55 concejales, y una diputada en el Congreso.