Asaja dice que más de mil agricultores y ganaderos no podrán acceder a ayudas a inversiones e incorporación de jóvenes

De hecho, a principios de febrero, el Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, explicaba en un programa radiofónico que los profesionales de la agricultura que solicitaron esta ayuda iban a tener que esperar un poco más, indicando que "en marzo vamos a resolver todos los expedientes" y que "los de jóvenes son los más urgentes, son prioritarios", según ha recordado Asaja en nota de prensa.

Sin embargo, desde la organización agraria han apuntado que Martínez Arroyo "no advirtió de que el crédito no alcanza para hacer frente prácticamente a ninguna de las solicitudes de los expedientes de inversiones a las explotaciones que no estén ligadas a la incorporación".

"Es decir, las inversiones, o planes de mejora como se denominaban con anterioridad, de titulares que no son jóvenes y que no alcancen los 50 puntos, no superarán la puntuación de corte, por lo que no podrán recibir la ayuda", han denunciado.

Por este motivo, Asaja Castilla-La Mancha ha criticado duramente que "se generaran falsas expectativas en un sector inmerso en un proceso de movilizaciones por la falta rentabilidad en sus explotaciones".

Igualmente, la organización agraria ha reprochado que "mientras los responsables del Gobierno regional anuncian reiteradamente las bonanzas de las ayudas para el campo, después comuniquen el grave error a través de los servicios técnicos de la Consejería, quienes indicaron a través de un mail a las entidades agrarias de gestión, que debe facilitarse esta información a los titulares porque la tramitación de la solicitud es compleja y consume mucho tiempo". "Y tenemos que, tanto las entidades como la Administración, centrar los esfuerzos en los expedientes con oportunidades para agilizar la resolución de los mismos", ha añadido.

Asimismo, Asaja de Castilla-La Mancha ha recordado que muchos de los beneficiarios de la convocatoria de 2016 de estas ayudas están aún sin cobrar, pues las oficinas comarcales agrarias todavía no han certificado ni grabado los expedientes, "obviando la grave situación por la que están atravesando".

"Así, mientras sigue habiendo retrasos en las gestiones de las ayudas de 2016, el consejero de Agricultura ya ha anunciado que están trabajando en una nueva línea de ayuda de incorporación con la mejora paralela de explotaciones para los jóvenes, sin tener siquiera unas estimaciones de presupuesto", han criticado.

En este sentido, Asaja se ha preguntado "si crear expectativas a costa de los fondos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) y no cumplirlas no es otro motivo más para que los agricultores y ganaderos sigan movilizándose".

"Mientras Martínez Arroyo indicaba el pasado año que con estas ayudas públicas el Gobierno regional quiere garantizar 'que todos los agricultores y ganaderos profesionales, los que de verdad se juegan su dinero, los que realmente están en los pueblos de Castilla-La Mancha, puedan hacer sus inversiones' en sus explotaciones, la realidad es que no podrá cumplir sus compromisos", han señalado.

Por ello, la organización agraria ha pedido a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural que "evite incrementar el malestar de los agricultores y ganaderos utilizando las ayudas europeas en el discurso político", recordando que el campo "está en pie de guerra por la falta de compromiso real de todas y cada una de las administraciones públicas".