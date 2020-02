Santiago Abascal compara al presidente de la Xunta con Pujol: "Ha nacido Jordi Feijóo"

En su perfil de Twitter, Abascal alude a la afirmación de Feijóo de que "Vox es un partido que está contra Galicia" y le compara con el catalán Jordi Pujol.

"Feijóo, que afirma que Galicia es una "nación sin Estado", usa la vieja táctica del separatismo catalán que convertía las críticas a Pujol en ataques a Cataluña. Ha nacido Jordi Feijoó", esgrime Abascal.

Lo ha trasladado un día después de que Feijóo, en una entrevista en 'Los desayunos de TVE', garantizase que no pactará con Vox, con dos argumentos: no cree que ese pacto fuese "bueno" para los gallegos y, "sobre todo", no considera que "vayan a tener representación parlamentaria".

"No tengo ningún interés ni compromiso de pactar con Vox y no lo haré", sentenció el mandatario gallego.