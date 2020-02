Ayuso aclara que no ha llamado paletos a los leoneses y que criticó que hay políticos que no cuidan a sus ciudadanos

20M EP

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado este viernes que haya llamado paletos a los ciudadanos leoneses. En concreto y preguntada sobre si en unas recientes declaraciones había llamado "paletos" a los leoneses, la presidenta ha respondido que eso es "mentira" y ha añadido que no ha dicho "que ninguna región haga el paleto y, mucho menos León". "He criticado que haya políticos que no cuiden a sus ciudadanos", ha remachado.