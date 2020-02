El proyecto que coordina la UJA 'Sustainolive' entra en su fase de difusión internacional

De hecho, según han comunicado desde la UJA a través de una nota, el equipo de investigación de 'Sustainolive' ha comenzado a redactar el primer libro que surge de esta iniciativa, publicación que lleva por título 'The olive landscapes of the Mediterranean: Key challenges and opportunities for their sustainability in the early XXIst Century'.

Por otra parte, durante estos primeros siete meses de ejecución y desarrollo, la investigación se ha presentado en numerosos foros, como Hellenic Society for Horticultural Science, Expoliva 2019, La Noche Europea de los Investigadores -organizada por la UJA a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación del Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Institucional-, 16th International Phytotechnology Conference o las XXVII Jornadas Técnicas de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, entre otros.

Asimismo, el coordinador del proyecto ha visitado a los participantes de 'Sustainolive' de Marruecos y Grecia para "conocer de primera mano las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de los olivares y almazaras de estos países y preseleccionar los olivares y las almazaras que formarán parte de la red de olivares experimentales" de las investigaciones.

También se ha llevado a cabo el diseño de encuestas que serán distribuidas entre los participantes del proyecto y cuyo análisis permitirá realizar una sinopsis profunda sobre las características, debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de los olivares de Portugal, España, Italia, Grecia, Túnez y Marruecos.

"Esta información es vital para diseñar combinaciones de prácticas de manejo que establezcan sinergias y proporcionen una amplia amalgama de servicios ecosistémicos", ha explicado García.

Siguiendo esa línea de difusión emprendida, también se ha procedido al arranque de la página web oficial de 'Sustainolive' (