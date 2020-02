Adriana Abenia desvela uno de los episodios más traumáticos para su hija Luna (y da un consejo a los padres)

La pequeña Luna ya tiene un año y medio de edad. Desde que naciera, el 17 de julio de 2018, sus padres, Adriana Abenia y Sergio Abad, no han cesado ni un minuto de pensar en su hija. Y de compartir con sus seguidores su experiencia. Pero aunque la mayoría de momentos son de pura felicidad, también se dan pequeños grandes sustos...

Los seguidores de la cuenta de Instagram de la presentadora (alrededor de 260.000) se han encontrado con una story en la que Abenia relataba uno de los peores sucesos de su maternidad y los consejos que ha decidido dar a sus fans para enfrentar dicha situación, por si hay padres o madres que les haya ocurrido o les pueda ocurrir lo mismo.

"Desde que fui mamá, me habéis ayudado mogollón. Cada vez que he tenido algún problema con alguna vacuna, he dudado, siempre habéis estado allí apoyándome", comienza diciendo la colaboradora de Cuatro al día, dando a entender que en estos temas todo es un quid pro quo entre sus fans y ella.

"Por eso quiero compartir algo que muchos papás lo habréis vivido y los que no, será interesante que lo sepáis por si os pasa", continuaba, comenzando a continuación el relato casi traumático que vivió la noche anterior.

"Ayer, a la 1.30h de la noche, yo estaba viendo una serie de Netflix en la tele y, de repente, escucho a Luna llorar desconsoladamente", detalla Abenia. "Me acerco a su habitación -porque la hemos sacado de nuestro cuarto aproximadamente hace tres semanas- y veo que está golpeándose con los barrotes, rígida, fuera de sí, chillando", narra rememorando los hechos.

"No os podéis hacer una idea, pero no me escuchaba", prosigue el relato la presentadora de 35 años. "Diez minutos así y yo casi llorando porque no podía mantener la calma: trataba de acariciarla, pero la niña estaba fuera de sí y le dije a Sergio 'Vámonos al hospital' porque no podía hacerme cargo de ella", afirma que fue la solución que encontró en ese momento.

Pero, de repente, todo se calmó, lo cual extrañó muchísimo a Adriana Abenia: "Me puse los pantalones corriendo y nos fuimos. Cuando llevábamos tres minutos en el coche, reaccionó, me sonrió... y como si no hubiera pasado nada. Ella no recordaba el episodio y me di cuenta de que eran terrores nocturnos".

La periodista desveló que estuvo muy asustada al ver a la pequeña Luna, puesto que ella de pequeña solía poner los ojos en blanco y convulsionar por la fiebre, pero también quiso mandar un mensaje tranquilizador a los padres y madres que la siguen en Instagram.

"Si os sucede, recordad que no es nada grave. Yo tenía miedo porque cuando era chiquitina tenía convulsiones febriles y me quedaba con los ojos en blanco. Es diferente a las pesadillas y no hay que despertarles nunca, yo ayer lo intentaba y está mal", puntualizó.

Además, en su siguiente story subió una imagen que se titulaba Lo que los padres pueden hacer y que tenía diferentes consejos como mantener la calma, dado que a veces los terrores nocturnos son "más aterradores para los padres que para los niños"; en ningún caso despertar al niño o a la niña; cerciorarse de que "no puede hacerse daño" y tratarlo con delicadeza si quiere salir de la cama; y que tras un breve lapso volverá a dormirse. Claro está, si las pesadillas perseveran, ir a ver al médico.