Cs pide la comparecencia en pleno de Escudero para informar del vertido "incontrolado" en un arroyo en Cabanillas

Así lo ha anunciado el presidente del grupo, Alejandro Ruiz, durante una rueda de prensa en las Cortes.

Ruiz ha solicitado al consejero aumentar las partidas de control de los vertidos, "porque si no, no estaremos aumentando la vigilancia de nuestros acuíferos y ya advertimos en su momento que pasar el control de las aguas de la Consejería de Fomento a la de Agricultura nos generaba el agua como un producto final y no como un bien a conservar y recordamos en Cs que el agua es el patrimonio más importante que tiene Castilla-La Mancha".