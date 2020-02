Pillan a Samantha con el micro abierto confirmando que todos los concursantes de 'OT 2020' se han enrollado entre ellos

Si hay algo de lo que se ha hablado en esta edición de OT ha sido de los líos amorosos entre los concursantes. Casi todos, confirmados por los propios talents en la Academia.

Sin ir más lejos, hace una semana el propio programa destapaba en plena gala la relación entre dos de ellos, Anne y Gerard, a los que pillaron dándose un beso dentro de las instalaciones musicales.

En esta ocasión, un nuevo capítulo se suma a este tema. La protagonista es Samantha, que, una vez más, volvió a demostrar su naturalidad ante las cámaras... y los micrófonos que llevan puestos.

Durante la clase grupal con Manu Guix para el ensayo de la canción grupal de esta semana, el director musical descató: "Sois seis chicas y seis chicos". Unas palabras que provocaron la reacción de la alicantina. "Qué gracioso", dijo mientras otra concursante, Eva, le preguntaba por qué era gracioso.

Después de pensárselo unos segundos, Samantha se acerca a Nia y le susurra algo al oído algo que tanto las cámaras como los micrófonos acabaron pillando. "Y nos hemos enrollado todos", se oía decir a su compañera. Tras oírla, la reacción de la canaria no se hizo esperar e intentó por todos los medios tapar el micrófono de Samantha. "¡Que no se oye! ¡En serio!", aseguró la alicantina. Pero sí, sí se escuchó.

"No me lo puedo creer, no me lo puedo creer", aseguraba inmediatamente después Eva. Lo cierto es que su compañera había confirmado, aunque sin quererlo, que, al menos, los doce que aún permanecen en la Academia han tenido algún tipo de relación que va más allá de la amistad.

Las redes no perdieron detalle del momento, que rápidamente fue subido a Twitter con muchos comentarios al respecto.

como pongan esto el sabado me meo roberto diciendoles que se oye todo lo que dicen y si es en bajini mas🤣 — desastre (@maddalenba) February 18, 2020