'Shippeos', amor, desamor y hasta notas eróticas: los fans de 'OT 2020', 'living' con el salseo entre los concursantes

Lo que pase en la Academia, seguramente se quede en la Academia. Pero también en las redes sociales, donde sus usuarios -fans acérrimos de Operación Triunfo- están entusiasmados con lo que está ocurriendo dentro de la Academia más famosa de España.

Las relaciones entre los concursantes, que cambian continuamente en cuestión de horas, tienen a los seguidores living, término muy utilizado para estas cosas de salseo entre los protagonistas de la edición de 2020.

Para empezar, tres de ellos parecen envueltos en un triángulo amoroso que ya trae las primeras consecuencias. Samantha y Flavio habían iniciado un romance, según admitió la concursante en una de las tutorías con Noemí Galera. Sin embargo, su idilio -o intento de- no ha llegado a buen puerto y ella misma ha dado por terminada la relación. Después de derramar unas cuantas lágrimas, Sam aseguró a parte de sus compañeros que "si Jennifer Aniston superó a Brad Pitt...". Es decir, han roto.

si jennifer aniston superó a brad pitt como nuevo lema d vida gracias sam por tanto #OTDirecto27Epic.twitter.com/Coc2F0mAO5 — elif 👻 (@elifmiker) January 27, 2020

Sin embargo, Flavio también intenta superar a su manera la ruptura. Así, está confirmado que hay otras personas que le atraen, y es precisamente su acercamiento a Eva el que levanta sospechas de que posiblemente sea la gallega la que le guste realmente. No obstante, y para rizar más el rizo, parece que a ella le gusta otro concursante. Se trata de Rafa, según los usuarios de las redes sociales. Pero hay un problema, el andaluz estaría enamorado aún de su ex. Hay otra teoría en las redes que señala que quien realmente le gusta a Eva es Hugo. Veremos cómo evoluciona.

Paralelamente a esto, otras dos parejas parecen haber tomado el relevo de Eva y Flavio. Una de ellas es la de Bruno y Maialen. Una relación que ah sorprendido porque se ha desvelado solo un día después de que él confesara en El Chat de OT que tiene novia, Claudia, una de las aspirantes del casting,

El realizador acercando la cámara pensando que estaban componiendo pero luego viendo lo que de verdad estaba pasando. #OTDirecto27Epic.twitter.com/BPYjtlKkNO — V-War 🐱 (@Vwxrrier) January 27, 2020

Sin embargo, una captura en las páginas de un cuaderno ha hecho saltar las alarmas. En ella se ve cómo los concursantes se escriben notas subidas de tono. "Espérame en mi cama que la tuya no me gusta", le puso ella. Tras una serie de mensajes, él acaba diciendo: "Me va a costar... el que no te intente follar".

También sorprende el tonteo que llevan a cabo Anne y Gerard. Se prudujo en la sala del piano y tocando temas como el icónico City of Stars que enamoró a Amaia y Alfred.

Gerard: "No paras de mirarlo (a Manu Guix)"

Anne: "Tú también le miras, eh"

Gerard: "¿Y tú cómo sabes que le miro tanto?"

Anne: "Porque te miro a ti también ¿Y tú cómo sabes que le miro tanto?"



oyeoye 😳😳 #OTDirecto27Epic.twitter.com/tIVPtdsQKP — Jawy (@thejawy) January 27, 2020

Relaciones entre concursantes que han desatado todo tipo de reacciones y teorías en las redes sociales, donde los usuarios hacen hasta gráficos para entender lo que está sucediendo y hasta comparan el talent con concursos que poco o nada tienen que ver como Gran Hermano o La isla de las tentaciones.

A Sam le gusta Flavio, a Flavio le gusta Eva, a Eva le gusta Rafa, a Rafa le gusta su ex; Gérard y Anne tontean y tocan City of Stars y Bruno y Maialen se escriben notitas sobre dormir juntos y de tocarse. Aquí hay más salseo que en La Isla de las Tentaciones #OTDirecto27E — a n i a (@aniaot_esc) January 27, 2020

NAYOMI GALENA encuentra un TEST de EMBARAZO en la BASURA | MEJORES MOMENTOS OT2020 #OTDirecto27Epic.twitter.com/mWAt46VVER — Wendy la Xunga (@Fer_EmpanaO) January 27, 2020

entraron 16 triunfitos y van a salir 17 #OTDirecto27E — aroa🧸 HUGO FAV (@stanhugoc) January 27, 2020

yo en mi casa planteándome seriamente que todos lo concursantes de ot son actores y que en cualquier momento va a empezar un musical porque es lo único que explica que haya tanto salseo en 2 semanas #OTDirecto27Epic.twitter.com/MPLTocd2hj — elif 👻 (@elifmiker) January 27, 2020