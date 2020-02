Tenso reencuentro entre Andrea e Ismael en 'El debate de las tentaciones': una ruptura en directo, mentiras y broncas

Andrea e Ismael protagonizaron algunos de los momentos más comentados de La isla de las tentaciones. La pareja entró al reality para corregir los celos del murciano, pero finalmente rompió su relación después de que la catalana se dejara llevar con Óscar, su 'tentación' en República Dominicana.

Los ex concursantes se reunieron este martes en el Debate de las tentaciones, donde se enzarzaron en una tensa trifulca donde incluso participó la madre de Andrea y que, para más inri, continuó con sus 'tentadores', Andrea y Óscar.

Andrea explicó que no se arrepiente de lo que ocurrió en el reality, ya que su vida cambió a mejor cuando se marchó de la mano de Óscar. Sin embargo, en el debate se supo que al llegar a España la joven durmió con Ismael, quien aseguró que su ex novia no estaba diciendo toda la verdad: él contó que se acostaron, pero ella aclaró que únicamente hablaron.

La madre de Andrea la lía en el plató

Ismael y Andrea empezaron a lanzarse una retahíla de reproches: ella decía que sus celos le dañaban antes del reality y él intentaba defenderse. Por ello, Sandra Barneda intentó poner paz pero, de manera inesperada, la madre de Andrea se levantó y se dirigió a Ismael, a quien le reprochó que mentía. El joven dijo que no quería hablar con ella porque él no tenía a ningún familiar en el plató, pero la invitada no le hizo caso y lollamó "frío" y "calculador".

La tensión aumentó por momentos entre Ismael, Andrea, y su defensora, así que la presentadora se vio obligada a intervenir: "Las relaciones son cosa de dos, los padres no se tienen que meter", valoró Barneda, lo que provocó que la mujer se quitara su micrófono y amenazara con abandonar el plató. Finalmente, las insistencias de su hija le hicieron acomodarse de nuevo en su asiento.

Óscar y Andrea rompen en directo

Tras la bronca, los 'tentadores' Óscar y Andrea entraron al plató para sentarse junto a los entrevistados, lo que provocó que salieran a relucir las mentiras que se habían intercambiado tras el reality: mientras la tentadora no sabía que Ismael y su ex pareja habían estado juntos, Óscar dijo que sí sabía que habían hablado, pero no que durmieron en la misma cama, por lo que discutió con Andrea.

La catalana se reafirmó en que no había mantenido relaciones sexuales con Ismael, pero Óscar no la creyó. "Ya no quiero saber nada más de esta persona", reaccionó entonces Andrea, y ambos cortaron su relación en directo. En este sentido, la ex concursante le reprochó al de Málaga que se comportaba así "por el trono", dejando caer que buscaba participar en Las tentaciones de MyHyV.

-Sandra: “cuando tú te acostaste más de una vez con Óscar, creías que seguías con Ismael?”

-Andrea: “SI”



Se puede ser más cortita?? 😅 #TentacionesDBTFinal2pic.twitter.com/8y1WAWMb9q — GOSSIP Boy 💫✈️💜 (@JuanjoElCotilla) February 18, 2020

Lo mejor de la noche será que Óscar deje a andrea



EL CARMA lista #TentacionesDBTFinal2pic.twitter.com/4WMv5LSbZE — ᗩᖇᖶᗷᘻᘜ (@artbmgphoto1) February 18, 2020