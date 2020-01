Andrea se acuesta con Óscar en 'La isla de las tentaciones': "Mi suegra no se fía de mí, no sé por qué"

Tras días de intenso tonteo, besos y caricias en La isla de las tentaciones, Andrea no pudo contener las ganas de pasar una noche de pasión junto a su soltero favorito, Óscar. Y así lo hizo en la entrega de este martes: los concursantes por fin se lanzaron a dormir juntos para dejarse llevar bajo las sábanas.

La aspirante entró al concurso junto a su pareja, Ismael: "Aquí vas a poder ver que no tienes ningún motivo para desconfiar de mí", le dijo el primer día, aunque sus planes cambiaron cuando conoció a Óscar, uno de sus pretendientes con quien compartió una fuerte conexión que fue aumentando con el tiempo.

Sin embargo, la concursante se seguía acordando de su novio en el reality, tal y como demostró en esta emisión, cuando recordó a un miembro de su familia con quien no se llevaba especialmente bien: "Mi suegra no se fía de mí, no sé por qué", confesó sobre la madre de Ismael, que, según ella, le llamó "arpía".

Andrea duerme con Ismael: "Me quitas el sueño"

Una vez cometida la infidelidad, Andrea decidió dar un paso más en su relación con el soltero, con quien se fue a dormir en una de las fiestas de Villa Montaña: "Mi intención es dormir, yo tengo sueño pero vienes aquí y me quitas el sueño", le advirtió al joven, con quien después se fundió en una sucesión de besos.

De esta manera, la pasión afloró entre ambos hasta desembocar en el sexo, tal y como se comprobó en las imágenes que ofreció el programa: "Con Óscar estoy encantadísima, si ya me gustaba lo que había visto, lo que no podía ver me gusta más todavía", aseguró Andrea, a lo que añadió: "Yo soy una princesa pero en la cama me quito la corona y me vuelvo loca", avisó.

Ismael siente "asco" al ver las imágenes en la hoguera

Ismael vivió su hoguera más dolorosa al comprobar por segunda vez la actitud de su pareja en la otra villa: "No termino de entender cómo una persona que me ha prometido fidelidad y me ha dicho que era el hombre de su vida lleva demostrándome que realmente le importo una mierda desde el primer día", dijo.

"Siento cierto asco ahora mismo. Estoy como si estuviera en un combate de boxeo solo que con las manos atadas porque yo desde el primer momento la he respetado", sentenció el concursante, que tras su desengaño se dio una oportunidad con Andrea, dejando de lado a sus pretendientas Andreina y Mimi.