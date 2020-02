El divertido vídeo de Mónica Naranjo en el que demuestra los múltiples usos que se le pueden dar a un Satisfyer

El succionador de clítoris se ha convertido en uno de los juguetes eróticos más exitosos. Por ello, no era de extrañar que Mónica Naranjo lo descubriera y disfrutara tras explorar la sexualidad en su programa Mónica y el sexo.

Sin embargo, la cantante le ha dado una vuelta de tuerca al Satisfyer, y así lo ha demostrado en un vídeo en tono de humor que ha compartido en Twitter. Y es que parece que este juguete no solo succiona clítoris, también es útil para otras partes del cuerpo (y de la casa).

"Es un complemento que vale para todo, como, por ejemplo, para quitar las pelusas de la ropa. ¡Es increíble cómo lo chupa todo!", dice entre risas la que fuera presentadora de La isla de las tentaciones mientras se pasa el juguete por la ropa.

Sabíamos cómo iba a ponerse @monicanaranjo. Por eso la llamamos. https://t.co/fhojRz8abU — Amazon Prime Video España (@PrimeVideoES) February 17, 2020

"Incluso las miguitas que quedan en la mesa después de comer no serán un problema para tu succionador. ¡Maravilla!", continúa la cantante apareciendo de debajo de una mesa para limpiar un mantel.

"Otra cosa para lo que va genial es para los puntos negros y los granitos. Utilízalo después de la ducha y entenderás por qué dicen que usándolo te ves radiante", explica Mónica Naranjo frente al espejo.

"A mí me ha cambiado la vida. No me extraña que hablen tanto de ti", concluye dirigiéndose directamente al Satisfyer.

Pero después de sus trucos cosméticos y domésticos, aparece el logo de Mónica y el sexo, programa en el que la cantante catalana viajó por el mundo para descubrir diferentes formas de vivir la sexualidad. El espacio de Mediaset ya está disponible en Amazon Prime Video, y por ello la artista ha hecho este divertido sketch.