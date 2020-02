La inauguración de Zinegoak acogerá el estreno del documental sobre el joven trans de Ondarroa que se suicidó en 2018

La sala Bilborock ha acogido este martes la rueda de prensa de presentación del documental, en la que han participado Arantza Ibarra, directora del cortometraje; Izaskun Arandia, productora; Ana Martínez y Elaxar Lersundi, madre y padre de Ekai; y responsables del festival Zinegoak.

Arantza Ibarra ha remarcado que el objetivo de la obra es "convertirla en una herramienta para poder ayudar a más gente que lo necesite". "No queremos que haya más muertes a causa de esta problemática. Nos gustaría reivindicar, visibilizar, normalizar y apoyar todo lo posible con este documental, queremos seguir abriendo mentes", ha indicado.

Según ha señalado Ibarra, Elaxar y Ana "luchan por su hijo, y como ellos hay más madres y padres que están en la misma situación que ellos. Esperamos que con este documental no se sientan solos".

La directora del documental, que también es natural de Ondarroa, por lo que conoce de cerca la historia de Ekai, ha explicado que "la idea empezó a formarse cuando me enteré que unos amigos míos de Ondarroa, mi pueblo, habían perdido a su hijo a causa del suicidio, por la lucha constante que vivía él, enfrentándose a esta sociedad que le ponía una serie de trabas y problemas para sentirse él mismo".

"Esta idea no paraba de removerme internamente y me sentía en la obligación de hacer algo al respecto. Me sentía con una impotencia tan fuerte que necesitaba sacarlo y ayudar a los que se sintieran como él", ha dicho.

En el documental, que cuenta con una duración de 21 minutos, han recogido testimonios de Elaxar Lersundi y Ana Martínez, así como de representantes de la asociación Naizen (asociación de familias de menores transexuales) y de varios vecinos de Ondarroa. El grueso del cortometraje se grabó el fin de semana del 15 de febrero de 2019, día en el que se celebró el homenaje a Ekai, un año después de su muerte.

Tanto la directora como Elaxar y Ana han querido agradecer el apoyo de su pueblo. "Ondarroa se volcó desde el principio. Estuvimos varios meses recaudando dinero para poder realizar el documental y la gente se involucró muchísimo. Queremos agradecer a toda la gente que ha aportado su granito de arena, sea con su trabajo o con su aportación económica", han manifestado.

Ibarra se ha mostrado contenta y emocionada de que el estreno de "Mi pequeño gran samurai" se vaya a realizar en la gala de inauguración de Zinegoak. "Elaxar y Ana no han visto todavía el documental. Hemos decidido que la primera vez que vean el cortometraje sea en una gran pantalla y arropados por todos sus seres queridos", ha indicado.

Por su parte, el director de Zinegoak, Pau Guillén, ha destacado que uno de los objetivos de la presente edición del festival es "dar visibilidad a la muerte por suicidio que ocurre dentro de la población LGTBI+", así como "a la denuncia de las violencias ejercidas sobre las personas LGTBI+ por parte de las estructuras heteropatriarcales". Ello estará presente en la programación del festival, con obras como "Tu me manques" o "Let there be light", ha anunciado.

La gala de inauguración se celebrará el 24 de febrero, a las 20.00 en el Teatro Arriaga. Además de la proyección de "Mi pequeño gran samurai", la directora chilena Pepa San Martín recibirá el Premio Honorífico Zinegoak 2020 y actuará el artista Dorian Wood.

MÁS PROYECCIONES

Además de la gala de inauguración, el documental de Arantza Ibarra contará con otras dos proyecciones: el 3 de marzo a las 17.30 en la sala Art House Zinema de BilbaoArte, y el 6 de marzo a las 18.00 en Bilborock.

Una vez finalizado el festival en Bilbao, comenzará la Extensión ZG, con más de 70 proyecciones en 60 localidades de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Según ha adelantado Pau Guillén, el documental "Mi pequeño gran samurai" se proyectará en la mayoría de las localidades, con el objetivo de "seguir dando visibilidad a la muerte por suicidio dentro de la población LGTBI+" y "seguir reivindicando que hay más de mil maneras de ser, sentir, amar y vivir".