Amazon te soluciona el Carnaval: disfraces y complementos que aún puedes pedir... y que te lleguen a tiempo

Ni el más corto del año ni uno de los pocos que no tiene festivos... El mes de febrero es el del amor y, también, el momento de celebrar una de las fiestas más divertidas del año: el Carnaval, que este 2020 tendrá lugar entre los días 21 y 26. Y, si eres de los que crees que ya no estás a tiempo de encontrar tu disfraz perfecto, Amazon llega a tu rescate.

La plataforma dispone de un sinfín de ofertas en disfraces y complementos, y cuenta con bajos costes de envío, por lo que todavía puedes ser el auténtico protagonista del Carnaval. Además, si nunca has comprado a través de Amazon, ahora la primera compra tiene gastos de envío gratis. Así que, ¿por qué no aprovecharlos para esta fecha?

Para echarte una mano, hemos hecho el trabajo sucio por ti y hemos seleccionado algunos de los productos que pueden hacerte brillar este Carnaval.

Para los más pequeños de la casa

1. Disfraz de pez azul. Los personajes de la factoría Disney son de los disfraces más demandados por todas las edades. Este que simula a Dory, el entrañable y olvidadizo pez que se dio a conocer en la película Buscando a Nemo, está elaborado con tejido elástico de alta calidad.

Disfraz pez azul. Amazon

3. Guantes LED. No tiene porqué ser Halloween para apostar por un disfraz terrorífico. Estos guantes LED son perfectos para un disfraz de esqueleto o para cualquier otro que permita jugar con la luz y crear un efecto sorprendente. Están indicados para niños de entre 5 y 10 años, elaborados con algodón y poliéster y son elásticos.

Guantes LED. Amazon.

Para los adultos que no renuncian a divertirse como niños

1. Disfraz flamenco rosa. Si no quieres complicarte demasiado con tu outfit de Carnaval, pero quieres triunfar seguro, aprovecha el 15% de descuento en este disfraz de flamenco rosa con capucha de la marca Smiffys.

Disfraz flamenco. Amazon

2. Disfraz inflable de extraterrestre. Si eliges la opción más rápida de envío, todavía puedes triunfar este Carnaval con este disfraz inflable de extraterrestre, que los que ya lo han comprado han valorado con casi 5 estrellas. Está hecho de poliéster impermeable e incluye el ventilador para inflarlo.

Disfraz extraterrestre hinchable Amazon

3. Disfraz de Satisfyer.Es el disfraz que triunfa este año, por lo que estará agotado ya en muchas tiendas, pero, en Amazon, todavía lo puedes conseguir por 36,90 euros.

Disfraz de Satisfyer. Amazon

Para dar el toque perfecto a todos los disfraces

1. Pintura de cada Henmi. No hay disfraz perfecto sin un buen maquillaje. Estas pinturas faciales de Henmi no son tóxicas y están elaboradas con pigmento de grado alimentario. No irritan la piel y se quitan con facilidad. Este juego de 28 colores es un Amazon’s choice por su buen precio y sus buenas valoraciones.

HENMI Pinturas Cara. Amazon

2. Tizas para pintar el cabello. Igual que el maquillaje, el peinado también juega un papel fundamental a la hora de crear a un personaje. Con estas tizas de 10 colores, indicadas para todas las edades, se puede dar color al pelo y eliminar fácilmente tras un lavado. Están elaboradas con ingredientes no tóxicos y no alergénicos.

Tizas cabello. Amazon

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.