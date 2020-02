El 67% de las mujeres ve atractiva la idea de emprender en el medio rural donde piden mejoras en nuevas tecnologías

Estas son las principales conclusiones de la encuesta que ha realizado la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para conocer la situación y los intereses de las mujeres que tienen relación con el medio rural de Castilla y León de cara a la elaboración de la 'Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en los ámbitos agrario y agroalimentario' que verá la luz "en los próximos meses", previsiblemente en marzo o abril, según ha precisado el consejero, Jesús Julio Carnero.

Carnero ha recordado que la Junta está trabajando para que haya un "rápido despliegue" de las nuevas tecnologías en todo el territorio en ese objetivo de favorecer que una pequeña industria se pueda comunicar y vender sus productos, como han pedido las mujeres representadas por las seis asociaciones de mujeres rurales de Castilla y León (Femur, Amfar, Fademur, Afammer, Ismur y Ceres) a las que el consejero ha trasladado los resultados de esta "interesante encuesta".

Según han significado tanto Carnero como las representantes de las seis asociaciones de mujeres, el 66 por ciento de las 1.065 encuestadas tiene estudios universitarios y de formación profesionales (Grado Medio y Grado Superior) y el 74 por ciento de ellas reclama una mayor formación en diferentes ámbitos como los relacionados con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (15 por ciento) y con los idiomas (14 por ciento).

Asimismo, en torno al 8 y al 9 por ciento pide formarse en temas relacionados con el sector agrario y agroalimentario y entre el 7 y el 9 por ciento en materias como los cultivos ecológicos, emprendimiento, comercialización de productos y actividades socioculturales. Dentro de estas materias proponen la necesidad de recibir cursos referentes a informática, cursos on-line, cursos de contabilidad y asesoría fiscal y laboral, es decir, de gestión de empresa.

Ayudas a la vivienda, reducción de costes laborales y fiscales, ayuda más práctica en la gestión de explotaciones y no sólo asesoramiento e información sobre seguros agrarios son otras de las iniciativas que reclaman las mujeres encuestadas a la Consejería de Agricultura con una premisa básica que pasa por desterrar la idea de que la mujer rural es sólo la que vive del campo sino que es también la que vive en el campo.

Para ello, reclaman más facilidades para la incorporación, más servicios como comunicaciones, transporte público, sanidad, residencias de mayores y ocio, más facilidades para conciliar la vida familiar y laboral y mayor reconocimiento de su trabajo y mejora de la imagen de la vida en el ámbito rural son otras de las demandas de las mujeres para mejorar la calidad de vida en el medio rural donde piden eliminar prejuicios de que una mujer no puede gestionar una explotación como un hombre.

Carnero se ha comprometido a recoger las sugerencias de las mujeres para su implementación en una Estrategia "muy interesante" y "con un montón de puntos" que habrá que trabajar para que no se quede sólo en un objetivo, en palabras de Loreto Fernández, de Fademur. "Hay que trabajar cada punto y hacerlo realidad porque si no la gente no apuesta por quedarse en el medio rural, les cuesta porque no llegan todos los servicios que se necesitan y se desmantelan más de los que llegan", ha advertido.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Mujer Rural, Juana Borrego, ha reclamado un pacto de estado para mejorar la situación de la agricultura y de los pueblos ya que "todo está unido" y ha recordado que para poder vivir como en la ciudad se necesitan "más servicios", si bien ha situado la "urgencia" en la extensión de las nuevas tecnologías con una cobertura "suficiente" y "de calidad". También ha reclamado mejorar en infraestructuras y una mayor apuesta por viviendas de titularidad pública.

"Tiene muy buena intención pero hace falta algo más que el mundo agrícola", ha aconsejado por su parte Aroma Ruiz, de Ismur, mientras que María del Mar Hontoria, de Afammer, y Mayte Resina, de Amfar, han reconocido la "consideración" de la Consejería de Agricultura al haber tenido en cuenta la opinión de las mujeres del medio rural a través de esta encuesta. Finalmente, María José Garre, de Ceres, ha recordado que todavía hace falta mucha incorporación de la mujer al sector agrario.