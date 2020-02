Els IES valencians impartiran el pròxim curs l'assignatura de Cultura Digital en anglés per a un bon ús de les xarxes

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha avançat aquest dilluns que està preparant el contingut curricular d'aquesta nova matèria de coneixement, Cultura Digital, com a assignatura optativa en l'etapa de l'ESO a partir del pròxim curs.

Aquesta assignatura, informa el departament que dirigeix Vicent Marzà, es podrà fer efectiva en qualsevol dels quatre cursos de l'ESO, s'impartirà en anglés, serà optativa i s'oferirà a l'espai lectiu de projecte interdisciplinari.

"És important impulsar aquesta innovadora matèria de coneixement, única en l'Estat, perquè vivim en un món digital en el qual les tecnologies han modificat la nostra manera de relacionar-nos i comunicar-nos, d'accedir a noves oportunitats professionals i, per descomptat, de formar-nos professionalment", subratllen des de l'administració educativa.

Així mateix, prossegueixen, és una matèria en la qual es pretén donar "especial incidència a la formació de l'alumnat per a la prevenció del ciberassetjament escolar, així com el coneixement d'estratègies de seguretat".

Serà una assignatura que aprofundirà també, especialment, en l'ús "conscient, segur i responsable de les xarxes socials per part de l'alumnat i en la prevenció de comportaments addictius en l'ús de les mateixes".

Serà un espai de treball també per a desenvolupar capacitats per al futur del món laboral en l'era digital, així com d'aprenentatge per a detectar continguts falsos.

En aquest sentit, i atés que els continguts tenen una relació directa amb la proliferació d'informació procedent d'un món global que l'ús de l'anglés és d'un ampli abast, Educació està preparant aquesta matèria perquè s'impartisca en aquesta llengua i aprofundisca en un altre dels propòsits educatius: assegurar el contacte amb l'anglés per part de l'alumnat d'una manera naturalitzada per la gran proliferació de continguts en anglés en els entorns digitals.

PROFESSORAT D'INGLÉS I COL·LABORADORS

Per tant, aquesta matèria s'impartirà per professorat de l'especialitat d'Anglés dels instituts valencians i podran col·laborar amb el professorat d'altres matèries, com Tecnologia o Informàtica.

L'alumnat treballarà per projectes, que inclouran la investigació, la creativitat, la presa de decisions, l'ús d'estratègies i la comunicació en formats diversos, etc.

Per a l'elaboració dels continguts s'està comptant amb la col·laboració d'un equip d'investigació expert en continguts transmèdia i d'identitat digital, així com l'assessorament d'experts de la Policia Nacional en temes relacionats amb el ciberassetjament i els delictes tecnològics, conclou la Conselleria en un comunicat.