AMP.- El camp valencià pren els carrers pel seu futur i exigeix mesures al Govern: "Pedro, ajuda'ns o perirem"

Els manifestants, secundats per les organitzacions més representatives del sector a la Comunitat Valenciana -Unió de Llauradors, ASAJA Alacant-Jóvenes Agricultores, Federación Provincial de Agricultors i Ganaderos de Castelló (Fepac-Asaja) i Unión de Pequeños Agricultores i Ganaderos del País Valencià (UPA-PV)-, volen marcar "un punt d'inflexió" en la lluita pel futur del camp i el de l'Espanya buidada amb aquest marxa, "una de les manifestacions més importants" que s'han convocat de la seua història.

La marxa ha arrancat sobre 11.00 hores amb un tractor que transportava dos tarongers, que van ser tallats com a símbol de l'"asfixiant i desesperada" situació que travessa el sector. A continuació un cotxe amb dos altaveus anava recordant totes les peticions dels agricultors i altres sis tractors, en fila de dos i amb cartells que reivindicaven 'L'agricultura no es tira al fem', 'Nosaltres donem menjar, els polítics ens maten de fam' o 'L'Agricultura és cultura i no un esport d'aventura', tancava la comitiva que ha encapçalat la marxa.

A continuació milers d'agricultors, ramaders i apicultors arribats en autobusos de les tres províncies han recorregut els carrers del centre exigint, davant dels abusos de les multinacionals, uns preus justs per als seus productes que els permeten viure amb "dignitat" perquè amb els actuals no els dona ni per a "malviure". La protesta l'han tancada centenars de tractors.

Així, ho ha explicat José Manuel Latorre, un agricultor d'Albalat de la Ribera que ha acudit carregat amb una creu de taronges. "Carregar amb ella és poc per al que estem passat perquè estem venent les nostres taronges més barates que fa 40 anys", ha assenyalat Latorre mentre explica que per a pagar l'euro que li ha costat la botella d'aigua que beu necessita vendre 10 quilos de caquis.

Els manifestants han il·lustrat la seua "desesperada" situació amb cartells en els quals es llegia: 'Del camp no es pot viure però de l'agricultor sí', 'L'agricultura se'n va a la sepultura', 'SOS Agricultura', 'Salvem l'apicultura', '-Agricultura +despoblació', 'No a l'entrada de productes de tercers països en plena campanya' o 'Estem perdent tant que perdem fins la por'.

NO SER MÉS MONEDA DE CANVI

Sobre aquest tema, el president d'AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha exigit que es deixe d'utilitzar als agricultors valencians com a "moneda de canvi" en la UE per a aconseguir acords beneficiosos però que per al sector suposen "la ruïna". "Aquesta manifestació va a significar un abans i un després i els polítics de tots els partits, que han de començar a atendre les necessitats del camp", els ha reclamat.

De la mateixa manera, Carles Peris, de la Unió de Llauradors, ha reivindicat que es canvie una legislació que en l'actualitat "només beneficia les grans multinacionals" i ha assenyalat "els més de 400 tractors i 8.000 persones que es manifesten hui a València marcarà un punt d'inflexió" que farà veure que "no pot seguir legislant en contra dels productors". "Si no ho aconseguim en els despatxos, aconseguirem justícia per al camp en el carrer", ha recalcat.

De la mateixa manera, el secretari d'organització de la UPA, Ricardo Bayo, ha exigit als polítics "preus justos" que els permeta "viure amb dignitat" del seu treball. "Ja està bé de paraules buides, fan falta lleis que asseguren la supervivència del sector prohibint la venda a pèrdues". Així, ha explicat que ja no poden "reconvertir" les seues produccions perquè estan "totes en crisis", la qual cosa demostra que "els polítics no estan fent el seu treball".

El president d'Asaja Alacant, Eladio Aniorte, ha assenyalat que en aquesta província la situació és "catastròfica", com en totes, però amb l'agreujant de les fortes tempestats i la DANA que han patit i a més perquè en el Baix Segura "se'ns prohibeix l'aigua i volen donar-nos la del mar". Aniorte ha explicat que el problema és que la UE permet l'entrada de productes de tercers països amb els quals és "impossible competir" perquè mantenen als jornalers "en exclavitud" ni garanteixen la seguretat alimentària.

SUPORT DE POLÍTICS

A la manifestació també han acudit representants polítics per a donar el seu suport. Així, el diputat socialista David Calvo ha destacat que es tracta d'una causa "absolutament justa", però ha explicat que la situació del sector "no és una crisi puntual sinó estructural que vé de moltes dècades arrere".

Sobre aquest tema ha destacat que el ministre d'Agricultura, Luis Planas, ja ha començat a posar "l'antídot" per a lluitar contra aquesta situació amb la reforma de la llei de la cadena alimentària com mediada més immediata i també ha ressaltat que des del Consell s'està treballant per a incloure l'agricultura mediterrània en la PAC.

El diputat nacional de Compromís Joan Baldoví ha demanat al Govern que el suport al sector "no siga flor d'un dia" sinó que de veres actue com a "verdader defensor dels agricultors d'aquesta terra" en les negociacions de la PAC.

Beatriz Gascó, de Podem, ha mostrat el seu suport al sector per a aconseguir la regularització de l'Agricultura perquè "no es pot tindre un mercat lliure ja que, ha advertit, si no es protegeix el sector primari ens quedarem sense qui ens done de menjar i es buidaran els pobles".

De la mateixa manera, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha assenyalat que portaran al pròxim ple una declaració institucional en suport a totes les reivindicacions del sector i s'ha oferit al president Puig a "fer un front comú" en defensa del camp valencià perquè està "en perill".

Així mateix, el síndic de Cs, Toni Cantó, ha recalcat que el seu partit "seguirà treballant des de totes les institucions per a recolzar l'agricultura i la ramaderia perquè és un sector fonamental per a la Comunitat Valenciana", mentre que el diputat autonòmic de Vox José Luis Aguirre ha coincidit que la situació és "límit i cal prendre mesures de manera urgent".