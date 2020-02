La jutgessa d'Erial investiga si Sedesa va pagar creuers de luxe per Mediterrani, Adriàtic i Egeu com a suborns

En aquest cas, la jutgessa va formular una petició a Suïssa d'informació sobre les empreses Servicis d'Excavacions i Asedes Capital (de Sedesa), Eduardo Zaplana i el considerat el seu presumpte testaferro Joaquín Barceló i viatges en iots de luxe de l'empresa Camper & Nicholsons International, amb seu a Suïssa.

Així es desprèn de la documentació consultada per Europa Press, que consta en el sumari del cas, el secret del qual acaba de ser alçat. En un escrit de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, de l'estiu del 2018, els investigadors explicaven que s'havia localitzat una sèrie de traspassos de fons des de Sedesa a Camper & Nicholsons International, per un total de 1.034.387 euros entre el 2005 i el 2009, i la destinació dels quals seria necessari determinar.

La documentació arribada de Suïssa mostra diversos lloguers d'aquests iots: de l'1 al 9 d'agost del 2009, a nom de Zaplana -amb rebuda inclosa- de Niça a Niça en el Franjack, amb huit convidats a bord, per un import que ronda els 75.770 euros; de l'11 al 19 d'agost d'eixe mateix any, amb arribada i eixida a Atenes en l'Iris, també per a Zaplana -el correu va dirigit a la seua secretària- i sobre els 23.537 euros.

Alguns dels "requeriments" de "Mr. Eduardo" són esmorzar continental, dieta baixa en colesterol, ni porc ni corder i prefereix la cuina local, italiana, francesa i barcacoa i com a menjar especial, llagosta. En cerveses, demana Cruz Campo i Heineken, whisky, ginebra, rom i licors, a més de fruita.

Uns altres dels lloguers són el del iot Alcor, del 19 al 25 d'agost del 2008, en la ruta València-València, a nom de Vicente Cotino i Sedesa en el qual viatjarien a bord la seua família i la de la seua dona, més altres matrimonis que no especifica. El creuer va ascendir a 95.000 euros i establien entre les preferències, vins valencians, Champagne Moët i especificaven que prenien "molt de café". No volien menjar japonés.

Les dates d'aquest lloguer coincideixen amb un altre, en l''Angel Heart', del 17 al 26 d'agost i amb origen i destinació a Cannes, pagat per Asedes Capital, sense més informació addicional, i per import de 107.143 euros.

Un últim creuer del que consta documentació és el del Ladyship, del 29 de juliol al 7 d'agost del 2010, de Croàcia a Montenegro, per import que rondaria els 130.000 euros. En el llistat de passatgers figura Joaquín Barceló i diputats autonòmics d'eixe moment, entre ells, una altra de les investigades en aquesta causa, Elvira Suanzes.

COMISSIONS DE SEDESA

Segons els agents, en la dinàmica observada en relació al pagament de comissions per Sedesa reflecteix que, en alguns casos, s'utilitza part dels fons obtinguts com a conseqüència de la venda de societats adjudicatàries per a efectuar-los i, analitzats els moviments associats a eixes vendes, s'ha pogut comprovar que part d'eixos fons ingressats són transferits a Suïssa.

D'acord amb la Guàrdia Civil, en ocasió de la venda de PEVSA, adjudicatària del Pla Eòlic, es deriva que 107.153 euros van ser transferits al juliol del 2008 a Suïssa a la mercantil Camper & Nicholson International, especialitzada en la compravenda, lloguer i construcció de iots de luxe, amb una referència d'operació denominada '8620-Angel Heart'.

En relació amb els fons obtinguts a través de la venda de participacions de Valenciana de Revisions -adjudicatària d'una de les zones del servici d'ITV- es va poder també conéixer que part són destinats a Suïssa, a l'abril del 2006, amb una transferència de 70.718 euros a la mateixa mercantil, amb concepte 'INV/8508 8509 Polycarpus'.

"De l'anterior es dedueix que les dos transferències internacionals podrien estar relacionades amb l'arrendament de les embarcacions a les quals es fa referència en els conceptes, desconeixent en aquest cas, qui hauria sigut el verdader beneficiari dels mateixos", expliquen els investigadors.

Altres operacions d'eixides de divises van ser ordenades per Asedes Capital -matriu de Sedesa i també denominada Servicis d'Excavacions- amb destinació a Suïssa. Es tracta de deu transferències entre el 2005 i el 2009 per 1.034.387 milions d'euros, en un codi relacionat amb turisme i viatges, entre d'altres. En cinc d'elles, figura com a beneficiària Camper & Nicholson International, assenyalen els investigadors.

Dos són les ja assenyalades i les altres restants són una de maig del 2006, per 56.402 euros, amb referència "Polycarpus"; al juny d'eixe mateix any, per 37.500 euros i mateixa referència, i al juliol del 2008 per 57.620, sota la referència 'Alcor'. La UCO demanava una comissió rogatòria internacional a Suïssa per a aportar informació sobre eixes cinc transferències amb informe de les persones que van contractar lloguer de vaixell i dels quals hagueren embarcat en eixes dates.

El fiscal va recolzar la petició en considerar que aquesta comissió a Suïssa resultava "necessària" per a conéixer la destinació de fons transferits per Asedes, que és la societat "que canalitza els suborns", i en uns anys, entre el 2004 i el 2009 que és "quan es produeix la majoria de pagament de suborns a través de societats i entitats bancàries radicades en paradisos fiscals". La jutgessa va accedir i va cursar la comissió rogatòria.

SENSE MÉS DOCUMENTS

En els documents adjunts a la causa, consta un de la pròpia empresa de lloguer que explica que "desgraciadament" la informació requerida no es troba a disposició seua ni de la filial espanyola amb seu a Mallorca, en no tindre obligació pel temps transcorregut.

Les dades facilitades per l'empresa són un document relatiu al noli del Polycarpus el 2006; un contracte del vaixell Alcor entre el 19 i el 25 d'agost del 2008 a càrrec d'Asedes; confirma que un crèdit de 107.153 euros corresponia al preu de noli per a eixe contracte de l'Alcor; un altre abonament per al noli de Myatic W per Vicente Cotino entre el 16 i el 26 de juny del 2005; documents relatius al contracte del Franjack, de l'1 al 9 d'agost del 2009 per Lloguer i Inversió Eivissa per a Zaplana; noli de l'Iris, de l'11 al 16 d'agost del mateix any per la societat Zacar que va pertànyer a l'expresident investigat i uns altres del noli del iot Ladyship, del 29 de juliol al 7 d'agost del 2010 per Lloguer i Inversió Eivissa per a Barceló i altres ocupants.

Així mateix, aporta documents complementaris que provenen de les bases de dades de clients, amb notes sobre Eduardo Zaplana i Vicente Cotino, i que les inserrixen els seus corredors "amb la finalitat de satisfer millor les necessitats de la nostra clientela", comunica la companyia.