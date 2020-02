Ex-alt càrrec de Presidència i de C9 amb Zaplana rebutja arreplegar un requeriment d'informació de la jutgessa d'Erial

Així consta en un ofici de l'OCU al jutjat, al que ha tingut accés Europa Press, i en el qual els agents comuniquen que no han pogut emplenar el requeriment judicial atés que Reig, administradora i sòcia única de la mercantil a la qual es demanava documentació, Albero Comunicación S.L., "es va negar a recepcionar" eixe manament.

La magistrada, en una de les actuacions, assenyala que, en analitzar la documentació rebuda d'una comissió rogatòria a Andorra, es confirma "més si cap" la vinculació de Juan Francisco García amb els productes bancaris localitzats en eixe país i que consten a nom de societats objecte d'investigació i d'investigats, especialment, Joaquín Miguel Barceló -considerat el presumpte testaferro de Zaplana- i societats com Plaza Fountins, Puncak Servicis o Adua.

Segons la investigació, des de societats panamenyes com Puncak es transferien fins a 1,5 milions d'euros a Imison Internacional, amb seu a Luxemburg i en la qual es van materialitzar diners dels "suborns" dels quals presumptament es va beneficiar l'exministre, entre d'altres, per les adjudicacions del Pla Eòlic del 2003 i de les ITV el 1997, que van recaure en empreses vinculades a la família Cotino.

No obstant açò, assenyala que entre les anotacions bancàries localitzades en registres relacionats amb Barceló, es troben anotacions que fan referència presumptament a García, amb quantitats com 833.500 euros o 952.400, coincidint les quantitats amb els moviments de Plaza Fountains i les altres societats, utilitzant-se per a eixos moviments el sistema de compensació de fons.

DESPESES PERSONALS

A més, de l'anàlisi dels missatges creuats entre investigats i de les agendes intervingudes a Zaplana, s'infereix l'existència de reunions entre ells, sobre les dates dels moviments bancaris realitzats en els productes bancaris andorrans, presumptament per a donar compte d'elles a l'expresident. Així mateix, es presumeix l'ús d'importants quantitats de diners d'Andorra per a despeses de naturalesa personal de García.

Per aquest motiu, la jutgessa veu procedent lliurar manaments per a determinar com es van materialitzar una sèrie de pagaments per servicis prestats per una sèrie de mercantils -tant Dobles Figuras Consultors com Juan Francisco García- com "havent d'indicar el servici o bé amb el qual es corresponen els pagaments, import real dels mateixos, facturació que els suporta, forma en la qual es van materialitzar, persona de contacte en la contractació del servici o en l'adquisició del bé, lloc on es van dur a terme els servicis si escau", etc.

Segons un escrit del fiscal, la utilització de la societat Dobles Figuras, "sense una aparent i coneguda activitat, sense treballadors i que suporta determinades despeses i rep ingressos sense justificar relació mercantil efectiva, evidencien la necessitat d'aprofundir l'anàlisi" de les dades sol·licitades per la Guàrdia Civil.

Els manaments van dirigits a Europa Travel, amb pagaments imputats sobre Doblas Figures durant deu anys, que oscil·len entre els 4.197 i els 21.853 euros; Viajes Benimàmet, per 6.660 el 2005; Viajes Tecnitravel, de 3.078 el mateix any; Vima Tours, de 5.214 el 2006 i 3.053 el 2007; Expedición Privada Transafricana, de 7.136 euros a García el 2016; de Tres Continentes, de 9.002 euros el 2008, 23.632 el 2009 i 12.620 el 2010 a l'excap de Gabinet; Estudio Viveros, de 7.151 a Dobles Figuras el 2017; Albero Comunicación, 29.600 euros el 2005 i 9.512 a l'empresa i Instalaciones Reunidas Valencianas, amb pagaments imputats de 24.785 i 19.810 a la mateixa companyia els anys 2006 i 2007.

Els agents van tractar de dur a terme aquest manament amb Albero Comunicación però ni via telefònica ni presencialment ho van aconseguir. Posteriorment, en el domicili de Genoveva Reig, que figura com a administradora i sòcia única d'aquesta empresa, ella mateixa va ser informada de l'existència d'un requeriment judicial de documentació i "es va negar a recepcionar" eixe manament, segons comuniquen els agents al jutjat.