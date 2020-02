Ferri creu que el PP hauria de disculpar-se per Erial i "posicionar-se clarament" contra els casos de corrupció

En declaracions als mitjans, Ferri ha explicat que les informacions aparegudes sobre el sumari del cas mostren que el PP "va convertir la privatització de les ITV en una gran trama de corrupció", ja que "primer les va privatitzar i ho va falsejar perquè acabara en mans dels seus amiguets, després van aplicar el 'tarifàs' doblant els preus i finalment es van repartir maletins plens de milions i de comissions il·legals entre els qui havien participat".

"Tot -ha prosseguit- després que els valencians estigueren pagant les ITV més cares de l'Estat i amb milions i milions d'euros que han eixit de les butxaques dels valencians".

Segons Ferri, "s'està jutjant el principal responsable, que és Zaplana, i gent que va participar d'aquesta trama com Cotino", però espera que "acabe derivant en altres responsabilitats com la de Blasco, que també es va portar grans plusvàlues a través de l'entramat per la privatització de les ITV".

"Des de Compromís estem contents almenys que aquest Consell que tenim ara estiga treballant per a retornar a mans públiques la gestió de les ITV i que no estiga repartida entre els amiguets del PP", ha resolt.