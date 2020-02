El Botànic demana a Les Corts impulsar continguts en l'ESO sobre els riscos i oportunitats de les noves tecnologies

La proposta dels grups del Botànic incideix en la necessitat de dotar de protagonisme, dins d'aquests continguts, a la protecció de la privacitat individual, l'ús responsable de la tecnologia respecte a terceres persones i les conseqüències legals d'un mal ús de les tecnologies.

Com ha explicat la diputada i portaveu de Compromís en la Comissió d'Educació i Cultura, Papi Robles, en un comunicat, "les noves tecnologies són una oportunitat d'interconnexió per a totes les persones, però l'avanç de la tecnologia és molt més ràpid que el de la societat, i per açò instem la conselleria a impulsar continguts pedagògics dotant de protagonisme la privacitat de cada persona".

"En eixe sentit, cal afavorir també la formació del professorat. Hem de ser responsables amb la nostra acció pedagògica i dotar de ferramentes a tot l'alumnat perquè puga viure lliure en la societat actual", afig.

Per la seua banda, la diputada i portaveu del PSPV-PSOE en la mateixa comissió, Anna Besalduch, ha destacat que "en el segle XXI, les noves tecnologies i la informació a través de les xarxes socials constitueixen una forma de comunicació que utilitzem, a la qual ens enfrontem i que té els seus perills".

Besalduch considera que "en un món globalitzat, on les notícies ens arriben en 30 segons encara que es produïsquen en l'altra part del món, és important conéixer els perills que comporta la utilització d'aquestes ferramentes", i manifesta que és "absolutament fonamental que es forme als nostres joves en les precaucions necessàries i en la utilització raonable d'aquestes noves tecnologies". "Creiem que hem d'anar per aquest camí", ha conclòs.

Finalment, la parlamentària i portaveu d'Unides Podem en la Comissió d'Educació i Cultura, Pilar Lima, ha subratllat que "és fonamental protegir la infància i adolescència seguint amb els plans de prevenció de l'assetjament escolar i delictes d'odi a través de les noves tecnologies i la promoció de la convivència". "Tindre consciència que vivim en una societat diversa fa que respectem els drets humans", ha resumit.

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

La iniciativa dels socialistes, Compromís i Unides Podem assenyala també la importància de desenvolupar "les ferramentes oportunes de formació del professorat per a garantir la correcta implantació d'aquests continguts en els centres educatius, a més d'estudiar la viabilitat de l'ús per part de l'alumnat durant aquestes unitats didàctiques d'aparells com mòbils, tauletes i ordinadors, entre d'altres".

Així mateix, aquesta proposició no de llei insta la Conselleria d'Educació a introduir l'alumnat en l'argot tecnològic, majoritàriament importat de la llengua anglesa, per a garantir un coneixement més ampli i en profunditat del funcionament i tractament de la informació personal per part de les plataformes digitals.