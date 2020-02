El director de Telemadrid denuncia el "vacío" del Gobierno y el PP amaga con pedir su dimisión

José Pablo López, director de Telemadrid, ha denunciado este martes en la comisión que controla el funcionamiento del ente la "utilización partidista" de la Abogacía regional por parte del PP y la diputada Almudena Negro le ha amenazado con pedir su dimisión si no llevaba a la Fiscalía sus acusaciones al estar "poniendo en duda" a funcionarios públicos.

Todo se remonta al 12 de enero de 2017. Ese día, la Asamblea de Madrid aprobó con los votos favorables de PP, PSOE y Ciudadanos (Podemos se abstuvo) el nombramiento de López como máximo responsable de RTVM. Un mes después, el nuevo alto cargo, que no tomó posesión hasta mayo, presentó ante notario su declaración de bienes, pero le fue devuelta por el entonces director general de Recursos Humanos al considerar que no tenía obligación de hacerlo. "Me consideró como gerente, no como consejero delegado", ha explicado.

Así pues, no hubo más novedad hasta octubre de 2019. Tal y como ha relatado López, un periódico digital "en el que escribe la señora Negro", que fue número 17 en la lista de Isabel Díaz Ayuso, hizo una petición a Transparencia para conocer su patrimonio. La misma fue rechazada por el director del ente basándose en el informe que la Abogacía realizó dos años antes, aunque justo un día después de la respuesta, el viceconsejero de Hacienda le remitió un nuevo informe de la Abogacía que "contradecía" al primero "por adolecer de suficiente sustento".

Esto supone para López, quien ha tildado de "casual" la sucesión de los hechos, el lanzamiento de "una campaña de sospechas" que ha empezado, a su juicio, el entorno de la presidenta, a quien le ha afeado el "vacío" al que está sometido, ya que nadie del Gobierno se ha reunido con la dirección de Telemadrid en estos seis meses de gobierno. "Hay un intento de que me la sangre me salpique", ha concluido.

Las "dudas" vertidas por el director general han irritado a Negro, que ha asegurado que lo dicho por el afectado "está fuera de toda lógica". "Está perdiendo la razón y la dignidad que se le supone a un alto cargo de la Comunidad", ha llegado a declarar antes de amenazar a López con pedir su dimisión si no pone en conocimiento de la Fiscalía "las insinuaciones de que el Gobierno de la Comunidad está utilizando a la Abogacía".

Además, la diputada también ha protagonizado otro choque con López por la falta de elecciones sindicales, que no se celebran en Telemadrid desde 2011. "Queremos que los trabajadores voten en libertad", le ha espetado la popular, a lo que el director ha contestado que no es la dirección la que niega que se celebren los comicios. "Esto es una excusa para desgastarme", le ha reprochado.

Eso sí, el tono bronco que ha protagonizado la sesión lo ha intentado rebajar el director al salir de la misma. En declaraciones a los medios, ha señalado que lo que debe hacer, tanto la Comunidad como Telemadrid, "es mirar para adelante", aunque eso implique la designación de un interlocutor. En este sentido, ha destacado su intención de no dimitir y su disposición a sentarse para "que no se vuelva a repetir la etapa difícil que vivió la televisión pública en años anteriores".