L'EMT de València revela que una sola persona ha presentat 590 queixes sobre el mateix tema el 2019

Segons han indicat fonts d'EMT, de les 736 queixes que ha rebut l'empresa el 2019, 590 van ser presentades per un mateix ciutadà. Per açò, han considerat que la xifra "real" de queixes ha baixat de 191 el 2018 a 146 el 2019, un 23,5% menys.

El grup municipal de Ciutadans (Cs) havia criticat aquest dilluns que no "entenia com" el regidor de Mobilitat Sostenibilitat, Giuseppe Grezzi, "treia pit per la gestió d'una empresa que augmenta un 350 per cent les seues incidències en un any".

Així, des de l'empresa municipal han criticat que Cs "obvie" aquesta informació, i han assegurat que han enviat "en repetides ocasions a inspectors per a controlar aquesta situació" i que "en cap cas" s'ha trobat que succeïsca el que el denunciant comenta. A més, s'ha fet una campanya amb conductors "per a recordar-los que si la parada és superior als dos minuts, han d'apagar el motor".