El pin parental, la reclamació de l'IVA i els plàstics en el mediterrani, a debat en el pròxim ple de Les Corts

Així mateix, també s'abordarà a instàncies de Ciutadans la situació del Mediterrani i la seua contaminació per plàstics, així com la defensa del sector primari valencià (Unides Podem), la proposta del PSPV perquè el 2021 siga 'Any Berlanga' i dues comissions d'investigació plantejades pel PP.

Una d'elles demana investigar les ajudes donades "des de diferents àrees als germans de Ximo Puig i els amics dels germans", i una altra per a abordar el "descontrol" en els centres de menors. Preguntats sobre el sentit del vot, Compromís ha assenyalat que encara ha de reunir-se el grup i el PSPV ha demanat "mantindre la intriga" fins a eixa mateixa jornada.

Així ho han explicat els portaveus dels diferents grups després de la Junta de Síndics que ha establit l'ordre del dia del segon ple ordinari del present període de sessions.

La portaveu de Vox, Ana Vega, ha celebrat que "per fi" se'n vaja a debatre la seua iniciativa en la qual defèn la implantació a la Comunitat Valenciana del 'pin parental' i que puguen explicar "la proposta real" i no la que volen "contar ells", en referència a altres grups parlamentaris.

La síndica adjunta del PP, Eva Ortiz, ha mostrat la seua sorpresa davant el fet que els tres partits del Botànic -PSPV, Compromís i Unides Podem- decidiren presentar una iniciativa sobre l'IVA però "no apareix la reclamació judicial" d'eixos 281 milions, com sí consta en el text dels 'populars', conscients que la resta de vies "no són satisfactòries".

El portaveu socialista, Manolo Mata, ha assegurat que seguiran lluitant per eixos diners però "no és una qüestió jurídica" i la portaveu adjunta de Compromís, Aitana Mas, ha advertit que anar als tribunals és una opció "lenta".

El PP ha avançat, així mateix, que en el ple la seua interpel·lació versarà sobre el transvasament Tajo-Segura, on "hi ha un problema seriós".

El portaveu de Cs, Toni Cantó, ha explicat que la seua proposició no de llei demanarà un pla de mesures urgents per a acabar amb el fem en el Mediterrani. "Volem que totes les administracions s'involucren i treballen davant d'un perill estètic, mediambiental i sanitari", ha dit, convençut de poder arribar a un consens sobre aquesta qüestió.

El text reclama un estudi complet del fem marí en el litoral, mesures per a reduir l'impacte de determinats productes de plàstic, campanyes d'educació i sensibilització ciutadana, protocols de col·laboració en matèria d'investigació d'abocaments il·legals i instruments de cooperació internacional.

La portaveu d'Unides Podem, Naiara Davó, ha explicat que la seua iniciativa busca defendre el sector primari valencià en relació amb la cadena alimentària i advoca per establir uns preus mínims, de manera que els agricultors i ramaders puguen "cobrir, almenys, el preu de cost".

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha avançat en d'altra banda que el pròxim 20 de febrer la Comissió d'Obres Públiques de Les Corts es pronunciarà sobre la sol·licitud de Compromís que comparega el president de Renfe pel servici de Rodalies en la regió.

LES CORTS DE LES DONES

Per la seua banda, la presidenta de la Comissió d'Igualtat de Gènere i Polítiques LGTBI, la diputada d'Unides Podem Cristina Cabedo, ha avançat que enguany es tornarà a celebrar 'Les Corts de les Dones', una jornada que des del 2016 serveix com a punt de trobada de col·lectius, entitats i persones que defenen la igualtat i els drets de les dones i en la qual es concedeixen distincions.

Ha agraït a tots els grups que ja ho van fer la passada legislatura que s'hagen sumat de nou enguany "sens dubte". No ho ha fet Vox ja que, segons la seua portaveu, la convocatòria "comença dient que existeix desigualtat" quan eixe és "un tema ja superat, existeix la igualtat d'homes i dones".