Avishai Cohen y la Orquesta Sinfónica de Baleares actuarán este jueves en el marco del Jazz Palma Festival 2020

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Cultura e Igualdad este martes en una nota de prensa, el concierto tendrá lugar día 13 de febrero a las 20.00 horas, en el Teatre Principal de Palma.

Bajo el nombre 'Una noche con Avishai Cohen', quienes asistan a la cita se encontrarán la fusión clásica de la Sinfónica con el jazz de Avishai Cohen Trio, formado por Avishai Cohen -contrabajo y voz-, Elchin Shirinov -piano- y Noam David -percusión-, que repasarán algunas de sus piezas como 'Song for my brother' y 'A child is borne', entre otras.

Las entradas para el concierto de Avishai Cohen Trio y la Orquesta Sinfónica ya se pueden adquirir en la web de esta última. El precio oscila entre los ocho y los 35 euros.

NOGUERA: "ES UNA GRAN NOTICIA QUE EL JAZZ LLEGUE A BARRIOS Y ESCUELAS"

Por su parte, el teniente de alcalde de Cultura y Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma, Antoni Noguera ha destacado que, "después de mucho tiempo, es una gran noticia para esta ciudad volver a tener una programación de jazz con una calidad increíble".

Según Noguera, este concierto de inauguración con Avishai Cohen y la Sinfónica de Baleares "es el mejor ejemplo" y ha añadido "también es una gran noticia que este Jazz Palma llegue a barrios y escuelas"