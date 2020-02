Cuatro casas de apuestas en 100 metros en Moratalaz: "Es normal que haya alguna, pero esto es demasiado"

Moratalaz tiene 94.609 habitantes y siete casas de apuestas, según las cifras de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). No es el distrito de Madrid con mayor tasa de salones por habitante ni está entre los primeros, pero los locales de apuestas no son bienvenidos aquí.

Este martes, uno de los más nuevos, ubicado en el número 12 de la calle Marroquina, ha amanecido entre pintadas que piden el fin de este tipo de negocios en el barrio: "Apuesta por tu barrio"; "Fuera de Moratalaz" o "Vuestra riqueza nuestra ruina" son algunas de las consignas que "decoraban" la fachada de este salón antes de que Aroa y Trinidad, sus jóvenes trabajadoras, retiraran los grafitis disolvente en mano. "Es la segunda vez este mes", denuncian. En concreto, el local abrió el 9 de enero y a las dos pintadas que han sufrido durante el mes abierto se suma otra más antes de su inauguración.

Ellas son conscientes del malestar que genera la fiebre de las casas de apuestas en los barrios obreros pero defienden su trabajo: "Este no es un barrio al que le guste las casas de apuestas, pero tampoco están a favor de esto. No es revolución, es vandalismo", reitera Trinidad, que vincula estos hechos con el grupo vecinal Distrito Catorce, que al igual que otros como Despierta Moratalaz han protagonizado actos para acabar con este tipo de negocios en el barrio.

Las trabajadoras de una sala de apuestas de Moratalaz limpian las últimas pintadas. Lorena Gamarra

La presencia de locales de apuestas no es nueva en el distrito, el trabajador de otro de la zona -a 90 metros del afectado por las pintadas- explica a 20 minutos que el suyo lleva muchos años instalado el barrio y no ha tenido ningún problema del estilo hasta este último año, cuando la aparición de otros tres locales en un radio de menos de 100 metros cuadrados originó una concentración frente al suyo. Es el único incidente que él ha presenciado aunque no pueden decir lo mismo sus salones vecinos. Otro de ellos ha vivido tres episodios similares en año y medio y el cuarto, que no ha querido hablar con este periódico, también ha sufrido actos similares, según los vecinos, que se dividen entre la indiferencia y el rechazo.

"El que quiera jugar que juegue y el que no, que no lo haga" o "a nadie le obligan a que entre" son las frases más repetidas los primeros. "A mí no me parece mal, lo que pasa es que están muy juntas, igual si estuviesen más separadas... Pero vamos, no me parece mal. Es como los toros, al que no le guste que no vaya".

Pero los hay que piensan también en los más jóvenes. "Veo normal que haya alguna casa de apuestas, pero creo que es demasiado lo que hay, porque aquí hay mucha juventud", apunta otro vecino, que se queja de la falta de control que existe a la hora de repartir las licencias y que no se tiene en cuenta la ubicación, ya que uno de estos locales se encuentra frente a una iglesia y todos ellos tienen algún colegio o instituto cercano.

"Las tragaperras son más peligrosas"

Por su parte, desde los locales del barrio niegan que sus clientes sean jóvenes ludópatas y aseguran que apenas gastan dinero en las apuestas, aunque hay alguna excepción. Además, todos ellos insisten en el control de las edades que se lleva a cabo, así como de ludópatas que tienen prohibida la entrada a estos negocios por tener un problema con el juego: "Son mucho más peligrosas las máquinas tragaperras, que están en casi todos los bares y no hay ningún control sobre el que juega", denuncia una de las empleadas.

En otra zona de Moratalaz, junto al Alcampo, conviven otros dos locales de juego donde más acuden los jóvenes, según los vecinos que viven alrededor. Una mujer asegura que con frecuencia la policía tiene que intervenir por los altercados que se generan. "A veces intentan entrar menores de edad, y si no pueden entrar, le dan el dinero a los adultos que conocen para que jueguen por ellos", reclama una vecina, que muestra su rechazo absoluto a estos negocios.

Locales de apuestas en Madrid por distritos Carlos Gámez

Más de 60 casas de apuestas a menos de 100 metros de los colegios

Pero Moratalaz no es el único distrito que ha empezado a levantar la voz por la proliferación de las casas de apuestas al considerar que suponen un fomento de la ludopatía, sobre todo entre los más jóvenes. En todo Madrid hay cerca de 400 locales de juego -incluye bingos, casinos y máquinas tragaperras pero no administraciones de lotería o la ONCE-, la mayoría situadas en los distritos del sur más próximos a la M-30, como Puente de Vallecas o Ciudad Lineal. De entre todos ellos, 61 están ubicados a menos de 100 metros de centros escolares. La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que no concederá nuevas licencias, al menos durante el próximo año.