Tinet Rubira justifica la reacción de Natalia Jiménez: "Contesta a los 'haters' en su mismo tono"

La reacción de Natalia Jiménez tras la última gala de Operación Triunfo 2020 trajo detrás un reguero de críticas de los fans del programa hacia la artista.

La cantante contestó a las críticas a través de sus stories de Instagram y, tanto lo que dijo como la forma de hacerlo, provocaron que los seguidores del formato pidieran su expulsión inmediata como jurado del talent.

Algo que, parece, está lejos de ocurrir. Así se desprende de las palabras de Tinet Rubira, director de Gestmusic, la productora de OT. En contra de la opinión más extendida, Rubira entiende que el contexto en el que se produjo la contestación de la artista poco o nada tiene que ver con el programa, por lo que ella es libre de utilizar las palabras y el tono que quiera.

Está contestando a los haters que se meten en su directo y la invitan de mala manera a irse del país. No está en el programa, ni habla de nadie del programa. Contesta a los haters en su mismo tono. No mezclemos contextos. https://t.co/fNVvqeIpYN — Tinet Rubira (@tinetr) February 11, 2020

"Está contestando a los haters que se meten en su directo y la invitan de mala manera a irse del país. No está en el programa, ni habla de nadie del programa. Contesta a los haters en su mismo tono", ha excusado Rubira.

"No mezclemos contextos", argumenta en Twitter una de las personas que más mandan en Operación Triunfo.

Polémica por su reacción

"Hola a los que me amáis y hola a los que me odiáis. Especialmente, a una que me ha dicho que soy un engendro del mal. A esa le mando un beso muy fuerte y a su mamá, porque qué chingón que me digan que soy un engendro del mal", contestó la madrileña a las críticas.

"¿Piensan que soy un engendro del mal? Ahorita van a ver que soy un pinche engendro del mal"

"¿Piensan que soy un engendro del mal? Ahorita van a ver que soy un pinche engendro del mal", continuó la artista. "A ver si son buenos leyendo labios: me la pela, me la pela", concluyó. Aunque luego borró las stories, en Twitter muchos usuarios las rescataron rápidamente.

Gestos, formas y palabras que han indignado a los seguidores del formato, que hablan de amenazas y piden la expulsión inmediata de Jiménez como jurado del talent musical.