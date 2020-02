Piden la expulsión de Natalia Jiménez como jurado de 'OT 2020' por sus groseras respuestas a las críticas

Natalia Jiménez, miembro del jurado que este año evalúa a los concursantes de Operación Triunfo 2020, se ha situado en el centro de la polémica tras la respuesta en caliente a las críticas recibidas por sus valoraciones a los jóvenes talentos durante la gala 4.

Si la exmiembro de La Quinta Estación ya fue corregida en pleno directo por Noemí Galera -"quiero recordar que aquí no estamos haciendo Tu cara me suena, nosotros hacemos versiones y nos adaptamos a las voces que nosotros tenemos", dijo la directora de la Academia-, también las redes sociales entendieron poco o nada su forma de juzgar las actuaciones de los triunfitos.

Quizá por eso, la cantante quiso contestar en Instagram y lo hizo con una serie de vídeos en las que muestra una actitud desafiante.

"Hola a los que me amáis y hola a los que me odiáis. Especialmente, a una que me ha dicho que soy un engendro del mal. A esa le mando un beso muy fuerte y a su mamá, porque qué chingón que me digan que soy un engendro del mal", empezó la madrileña.

A Natalia se le han borrado estos stories que subió después de la gala #otgala4#OTDirecto9Fpic.twitter.com/3V63PCsbUh — MALBERT (@ItsMalbert) February 10, 2020

"¿Piensan que soy un engendro del mal? Ahorita van a ver que soy un pinche engendro del mal", continuó la artista. "A ver si son buenos leyendo labios: me la pela, me la pela", concluyó. Aunque luego borró las stories, en Twitter muchos usuarios las rescataron rápidamente.,

Gestos, formas y palabras que han indignado a los seguidores del formato, que hablan de amenazas y piden la expulsión inmediata de Jiménez como jurado del talent musical.

Sin ponerme a comentar las faltas de respeto a los concursantes y al formato, tengo que decir que, como fan de OT que soy desde la primera edición, me sentiría muy decepcionado si Natalia Jiménez continúa en el jurado la semana que viene. #OTDirecto10F — ComentandOT 👣 Salvar ANAJU !!! (Javy ❤️) (@comentand0T) February 10, 2020

La diferencia entre Portu y Natalia ha sido que portu admitió que se equivoco y en cambio Natalia amenaza, en fin #OTDirecto10F — blanca (@_itsniall) February 10, 2020