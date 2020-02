Bonig envia a Puig un requeriment perquè reclame formalment l'IVA i adverteix sobre responsabilitat comptable

Així ho ha anunciat la també portaveu del Grup Popular en Les Corts en una roda de premsa en la qual ha recordat també que divendres passat va enviar el requeriment al Consell de Ministres para al Consell de Ministres perquè "cesse la seua inactivitat material en el compliment de les seues obligacions legals" i abone l'import degut, de 281 milions d'euros, com a pas previ a la interposició d'un recurs davant el Tribunal Suprem.

De forma paral·lela, a l'espera de la resposta de l'Executiu -té un termini de tres mesos-, el PP ha enviat el requeriment a Puig perquè el Consell es dirigisca en eixos mateixos termes al Govern, atés que "la defensa i reclamació dels ingressos de la hisenda pública de la Generalitat" és un "deure legal inexcusable" de l'administració valenciana.

En el document recorda que els ingressos derivats de la liquidació de l'IVA, en la part que la llei cedeix a la Generalitat, són drets d'eixa hisenda pública i, com a tals, "no es podran alienar, gravar, ni arrendar". Per açò, prossegueix el PP, no està el Consell habilitat legalment per a condonar a l'Estat la mensualitat de l'IVA pendent del 2017, que "no només ha de ser satisfeta, sinó que, a més, ha de ser reclamada".

Agrega que ha de reclamar-se "al més prompte possible" perquè "la inacció per part del Consell contribueix al fet que continue el transcurs del termini de prescripció", fixat amb caràcter general en quatre anys per a les obligacions de dret públic. En aquest cas, el termini acabaria al gener del 2021, ha precisat Bonig.