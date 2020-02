'La visita', mejor película documental en MiradasDoc

La película cuenta la historia de quinientas mujeres y un puñado de hombres que, cada fin de semana, llegan al pequeño pueblo de Sierra Chica para visitar a los presos del penal. La pensión de Bibi y el bar del Gallego son dos espacios donde confluyen las historias de vida de las visitantes, historias atravesadas por el dolor, el amor y el deseo.

En esta categoría, la mención especial del jurado fue para 'A moon for my father' (Irán), de los directores Mania Akbari y Douglas White.

El premio al mejor cortometraje documental recayó en 'Mars, Oman', una producción belga de la directora española Vanessa del Campo. Tres historias sobre la ingenuidad humana donde se imbrican con destreza los vínculos entre el nomadismo, la exploración, la colonización y el deseo de libertad.

La mención especial del jurado internacional fue para 'A sad se spusta vece' (Serbia, Bosnia y Herzegovina) de la directora Maja Novakovic.

El jurado decidió que 'Carne' obtenga el premio al mejor documental español. Está dirigido por Camila Kater y producida por Chelo Loureiro y Livia Pérez. Es un documental animado compuesto por cinco historias reales que explora diferentes materiales y utiliza la metáfora que relaciona el estado de cocción de la carne con la etapas cronológicas de las mujeres.

La mención especial del jurado fue para 'Manoliño Nguema' (España), del director Antonio Grundfeld.

La mejor ópera prima recayó en 'Talking about trees', del director Suhaib Gasmelbari, una producción sudanesa que narra cómo, tras años de distancia y exilio, cuatro amigos se reúnen en su patria herida con la esperanza de poder hacer realidad su antiguo sueño: Difundir el arte del cine en Sudán.

La mención especial del jurado fue para 'Synek' (Polonia) del director Pawel Chorzepa.

'Manoliño Nguema', de Antonio Grunfeld, recibió su segundo reconocimiento de la noche con el premio del jurado.

Con la entrega de premios se clausuró este sábado la decimotercera edición de MiradasDoc, en la que se exhibió la película 'Dios. Una visita incómoda', un documental que muestra el viaje del Papa Francisco a Chile y lo que esto genera a su alrededor.

El director de MiradasDoc, Alejandro Krawietz, calificó al cine documental de milagro y, como todo milagro -dijo- "debemos tratar de protegerlo". En este punto advirtió de los peligros que le acechan: el mercado y la administración, "ese monstruo burocrático", del que lamentó que se sirva a sí mismo y no a la ciudadanía. "Es el momento de ser tajantes, exigentes y profundos: la nueva ley de contratación pública no nos sirve porque habla con un lenguaje de mentiras que protege a los grandes, que no permite ahorros y que produce desvertebración de lo local".

Según dijo Krawietz, "entrar en una sala de MiradasDoc es una actividad de riesgo que puede transformarnos y que lo más hermoso es que hay un grupo de personas que, contra viento y marea, ponen todo su esfuerzo y voluntad". "Hay profesionales del sector, un ayuntamiento como Guía de Isora, voluntarios que trabajan contra viento y marea para darlo todo en una semana de festival", agregó.

La concejala y presidenta de MiradasDoc, Lorena Medina, agradeció que haya sido posible "otro año más de vida para el festival, para conocer nuevas historias, un año más de aprendizaje que nos han regalado cineastas, productores, distribuidoras, pitchers, voluntarios, estudiantes, profesores". Medina aseguró que con el Festival, "crece Guía de Isora, crece Tenerife, crece Canarias y crece la relación sur sur". Por último agradeció el "trabajo incansable de todo el equipo" y aseguró que, en próximas ediciones "seguiremos generando debate y creando conciencia. En definitiva, conociendo la realidad social sin suavizarla".