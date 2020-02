Factoría Formación exhibe desde el martes la obra de teatro-danza familiar 'Frontera Norte'

El espectáculo es una nueva coproducción entre la productora municipal Factoría Echegaray y la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, y llega al Teatro Echegaray con el aval del Premio Ateneo al Mejor Espectáculo de Teatro Infantil 2019.

Arcadio Chillón preparó 'Frontera Norte' como proyecto final de carrera de los estudios de Dirección Escénica y Dramaturgia de la ESAD de Málaga. La trama comienza con un grupo de niños que juegan libres y felices hasta que la construcción de un muro cambia sus vidas.

A partir de ahí, Lebeau se postula contra un cierto tipo de educación 'castradora' ejemplificada en frases como "esto no se dice", "esto no se hace", "esto no se toca" que moldearon a tantos pequeños en el pasado y que siguen coartando la libertad hoy en día.

Blanka Nicolás, Alejandro Puentes, Eukene Aristu, Haizea Ancin, Elena Velasco, Beatriz Peña y Arwent Martínez protagonizan la versión que ha adaptado y dirige Chillón, quien en su proceso creativo contó con la colaboración de la Orquesta de Teatro Musical del Conservatorio Gonzalo Martín Tenllado.

El Teatro Echegaray acogerá las 12 funciones habituales de los proyectos de Factoría Formación en las próximas dos semanas: del martes 11 al domingo 16 de febrero (con doble función el sábado 15) y del martes 18 al viernes 21 (doble función ese día), y todas con horarios adaptados para que pueda asistir toda la familia.

Asimismo, con motivo de la celebración del 150 aniversario del Cervantes, los espacios municipales ofrecen acceso libre hasta completar aforo en la primera función: las entradas para el martes 11 pueden retirarse desde hoy viernes 7 en taquilla. Los tiques del resto de pases tienen un precio de 15 euros, con oferta de dos entradas por una los de martes, miércoles y jueves.

'Frontera Norte' es la tercera coproducción entre Factoría Echegaray y la ESAD. En la Temporada 2017-18 comenzó esta rama del vivero escénico municipal con el estreno de una versión de Mujeres al borde de un ataque de nervios dirigida en escena por Celia Dolci, con dirección musical de Nacho Doña y coreografías de Jacaranda Rey. El proyecto continuó el año pasado con Un muerto con suerte, una hilarante farsa musical dirigida por Cristina García Pinto.