AMP.- Puig sobre si anirà a la justícia per l'IVA: "Ni la descartem ni la deixem de descartar, estem pel diàleg"

Puig s'ha pronunciat així, a preguntes dels mitjans, durant una visita a la Cooperativa Agrícola de Pego (Alacant), davant la possibilitat de reclamar judicialment el pagament de la liquidació de l'IVA del 2017.

El president ha insistit que la mensualitat de l'IVA ascendeix a 260 milions d'euros i eixe "no és el nostre problema" sinó el finançament autonòmic. "1.350 milions d'euros a l'any és molt més que 260 milions, no deixem que ningú ens confonga", ha apuntat i ha precisat que si "algú vol confondre s'està equivocant perquè eixe no és el debat".

Al seu juí, eixa polèmica sobre l'abonament de l'IVA és "un debat absolutament desenfocat" perquè el pagament de l'impost "no és la solució del finançament autonòmic valencià". "Per a nosaltres és un fet més i anem a defendre l'interés general dels valencians i, per açò, anem a defendre que eixos diners que es van deixar de percebre per part de la Comunitat Valenciana per una decisió política absolutament arbitrària del senyor Montoro -exministre d'Hisenda del Govern del PP de Mariano Rajoy-, finalment d'alguna manera eixos diners s'han de compensar".

Així mateix, ha lamentat que el PP faça política partidista perquè, al seu juí, "no té sentit": "Allò que cal posar damunt de la taula és immediatament la reforma del sistema de finançament o la garantia que tots els ciutadans espanyols siguem iguals i hui no ho som". "Que es busquen les situacions per a compensar i que d'alguna manera mai més un Govern no puga fer allò que va fer el senyor Montoro", ha reclamat.

En eixe sentit, Ximo Puig ha recalcat que allò que vol és que "hui es comence a parlar de calendari i de veure de quina manera podem abordar eixa situació de discriminació objectiva que viu la Comunitat Valenciana". "Som la pitjor finançada", ha incidit i ha afirmat que "eixe dilema" ha quedat resolt "en tots els estudis dels experts" i que, per tant, "del que es tracta ara és posar-li remei cap a la igualtat de tots els ciutadans espanyols".

En declaracions prèvies en una entrevista en Onda Cero, recollida per Europa Press, Puig ha assegurat que el seu Executiu actuarà "amb lleialtat institucional" i ha rebutjat que el problema siga "associable a la ministra" d'Hisenda "actual", María Jesús Montero.

En aquest context, el president valencià acusava directament el Partit Popular d'encapçalar una "operació" per a centrar el debat en el pagament de l'IVA. "Amb un cinisme enorme, el problema ho van crear ells", ha afegit.

En qualsevol cas, Puig ha sostingut que "d'una manera o una altra" els diners "ha d'arribar a les comunitats autònomes". "És una cosa absolutament raonable", ha incidit, per a després assegurar que la liquidació de l'IVA no és el "problema fonamental" per a la Comunitat Valenciana.

"Si a Castella-la Manxa li pareix el problema, a nosaltres no", ha apuntat Puig després que el president d'eixa comunitat, Emiliano García-Page, amenaçara amb reclamar en els tribunals el pagament de l'IVA. "Situar tot el debat en aquesta mensualitat no és l'objectiu. Per descomptat, no és el nostre", ha assenyalat el president de la Generalitat.

Finalment, Puig s'ha mostrat confiat que "aquest nou temps" que s'ha obert entre les comunitats autònomes i el Govern central servisca per a buscar un nou model de finançament. "Necessitem un (model) just, en què tots els espanyols siguem iguals", ha postil·lat.