Ribó defèn els canvis en Colón: "Es pot avançar cap a una ciutat tercermundista o cap a una europea"

En atenció als mitjans abans de presidir els actes commemoratius del 150 aniversari de la Policia Local, Ribó ha ironitzat sobre la proposta: "Estic segur que al principi es generarà un caos terrible, permeteu-me que dramatitze, però al cap d'una setmana la gent tornarà, perquè la circulació és com el flux dels líquids, que va pel millor camí possible, així que la gent reconduirà, i tindrem un carrer Colón molt més pacificat".

Així, ha assegurat que aquests canvis permetran que "la gent que no vaja a la zona no passe per allí", i que "els autobusos poden disminuir els seus temps i que els seus minuts d'arribada poden ser molt més exactes".

L'alcalde ha indicat que aquests canvis li pareixen "una idea estupenda", i ha explicat que "fa temps que la coneixia". Així, ha indicat que "aquest camí és un bon camí perquè millora molt les línies de l'EMT".

A més, ha recordat que en els pressupostos participatius, una de les propostes aprovades es referia a peatonalitzar el carrer Colón. "No podem arribar a tant, perquè ha de quedar una línia de cotxes particulars, ja que hi ha pàrquings i altres elements, però crec que sí és important que prioritzem el transport públic davant del privat", ha manifestat.

Per la seua banda, el vicealcalde i responsable municipal d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica i Transició Energètica, Sergio Campillo, ha assenyalat, com ha fet Ribó, que "tots els canvis de mobilitat generen opinions" i ho ha estimat "lògic" perquè "afecten el que han sigut costums".

Campillo, que s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local, preguntat també pels canvis en les línies de l'EMT i en el carrer Colón, ha llançat un "missatge de tranquil·litat" i ha destacat que peatonalitzacions i modificacions en el trànsit com les plantejades per la Regidoria de Mobilitat Sostenible i l'EMT "s'han fet abans en altres ciutats" i en altres punts de València, com l'entorn de la Llotja o de la Plaça de Manises, i s'han assumit.

"Açò no ho hem inventat nosaltres. S'ha fet en moltes ciutats abans i l'Ajuntament ha fet altres canvis de mobilitat importants en altres punts", ha dit, per la qual cosa ha subratllat que no suposa "res nou" i que respon a "aplicar un model de ciutat europea". Ha destacat que eixe model s'ha seguit en altres capitals espanyoles com Sevilla, Còrdova, Barcelona, Madrid o León i ha considerat que a València se'n va "amb retard".

El vicealcalde ha indicat que "el govern anterior -del PP- va aplicar polítiques en contra del sentit comú" ja que "quan tota Europa estava peatonalitzant i reduint l'espai del cotxe privat, ací se li estava donant major espai".