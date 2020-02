La alcaldesa de l'Hospitalet quiere que la ciudad recupere la salida al mar junto al Far del Llobregat 

La imatge de #LHSuma12 és el far de la desembocadura del Llobregat que ara fa 100 anys per un error històric es va expropiar a #LHospitalet. No ens tornarà a passar, és la nostra referència per mirar al futur amb il.lusió, cap a aquesta ciutat lliure de desigualtats i de barreres pic.twitter.com/sMxsaShOnh