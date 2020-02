Susi Caramelo arremete contra Fani ('La isla de las tentaciones'): "No encontrarás un hombre como Christofer en tu vida"

La isla de las tentaciones está generando multitud de opiniones de todo tipo. El programa ha cautivado a gran parte de la audiencia, incluso a Susi Caramelo, que sigue el programa casi cada día, y así lo demuestra en su cuenta de Instagram, donde lo comenta en sus stories.

La reportera de Las que faltaban, de Movistar+, no tuvo pelos en la lengua a la hora de comentar la última entrega (en general, no tiene nunca pelos en la lengua). El programa del pasado martes se caracterizó por el cara a cara de Fani y Christofer, donde vieron juntos las imágenes en las que ella era infiel a su pareja.

Él se quedó prácticamente paralizado, tanto con los vídeos como con la actitud de Fani, que incluso soltaba alguna que otra sonrisa nerviosa. Ella dijo que necesitaba tener a su lado a un hombre de verdad que tirara del carro. Por ello, todo el mundo se quedó asombrado con la actitud de la participante que, lejos de pedir disculpas por su infidelidad, defendió sus actos.

Este es el vídeo completo pic.twitter.com/mL1roOjYqe — [) /\ \/ | [) (@davidcsgo89) February 5, 2020

"No soporto a Fani, esta tía es asquerosa", comenzó Susi Caramelo. "Eso no se hace, puedes ir a la isla, te puede dar el calentón y te puedes enrollar con quien te dé la gana. Pero lo de reírte delante de una persona con la que has estado siete años, que te quiere, que es buena persona y que seas así de asquerosa... ¡Asquerosa!".

"¿Cómo que no es un hombre? Que me he enterado esta tarde de que tienes un crío y que encima está haciendo el chaval de padre, que se lo está comiendo", continuó. "El 'rozacebollas' este que te has echado de novio nada más te quiere para restregarse el nabo", opinó la reportera sobre el soltero Rubén, coincidiendo con los pensamiento de algunos espectadores e incluso de algunas participantes como Susana Molina.

"Tú no vas a encontrar un hombre como ese en tu puta vida, porque no te lo mereces y porque ya todo el mundo está viendo cómo eres. Eso es de mala persona, reírte del chaval así", sentenció Susi Caramelo. Después, mostró su apoyo a Christofer, quería su Instagram para escribirle y dijo que hacían falta más hombres como él.

Y no quiso terminar su opinión sin mencionar el vídeo que se difundió en Twitter de dos personas que acudieron al restaurante donde trabajaba Christofer a gritarle. "A todos estos niñatos que vais a reíros a la puerta del curro del chaval, ¡sois todos unos gilipollas! Con el puesto de trabajo de la gente no se juega, pedazo de retrasados".