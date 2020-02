Organizaciones agrarias muestran su "descontento" tras la reunión con el ministro de Agricultura

El responsable del sector del olivar en COAG Andalucía y secretario general de COAG Jaén, Juan Luis Ávila, ha asegurado que "seguimos en la misma situación, en permanente quiebra técnica que no podemos soportar más tiempo". "Nosotros necesitamos medidas para ya", ha insistido, por lo que anuncia que van a continuar la campaña de movilizaciones, en unidad de acción con el resto de organizaciones agrarias, "hasta que tengamos una solución real y una reversión de los precios del aceite de oliva".

Desde la organización agraria han manifestado que se entiende que "hay medidas que pueden tardar un tiempo en ponerse en marcha", sin embargo, "necesitamos un paquete de medidas relacionadas con la cadena y con la composición de precios en la cadena que se pongan en marcha lo antes posible", ha subrayado Ávila.

En este sentido, considera que sin las medidas, el sector "está hundido", y alerta de la caída del consumo. "Se nos están cayendo nuestros pueblos y es el esfuerzo de muchas generaciones de olivareros el que tenemos ahora mismo comprometido", ha dicho.

Asimismo, ha criticado que "es el agricultor el que paga la oferta que están haciendo los supermercados". "No podemos seguir permitiendo que cada una de esas ofertas que se están poniendo en marcha relacionadas con el aceite de oliva sean ofertas reclamo que estamos pagando los productores", ha señalado.

Por su parte, el responsable sectorial de olivar de UPA Federal, y secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, ha destacado que las administraciones, europea, nacional y autonómica, "tienen competencias para revertir la ilógica situación de bajos precios que llevamos padeciendo en el olivar tradicional desde hace dos años".

"No es cierto que todo el sector del olivar tenemos dificultades. El olivar tradicional, que es el mayoritario en nuestro país y en Andalucía no puede soportar este nivel de precios", ha declarado, y ha explicado que producir un litro de aceite cuesta 2,70 euros y pagan a los agricultores por debajo de 2 euros. "Llevamos perdiendo dinero más de dos años y no hay ninguna razón que lo justifique, porque no tenemos producciones excedentarias, ya que todo lo que se produce se consume".

Cano ha hecho hincapié en que "no sobra aceite de oliva, sobran especuladores". Así, ha pedido que las administraciones públicas, "desde Europa, pasando por el Ministerio y llegando a las comunidades autónomas, tienen competencias que pueden revertir esta situación".

En este sentido, UPA-Jaén "apuesta por un modelo de agricultura sostenible, social, en la que sobresale la diferenciación y la segmentación del producto de calidad y hacia la que se deben destinar medidas de promoción para abrir nuevos mercados, sin olvidar la necesidad de incrementar el consumo interno".

El gerente y portavoz de Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero, ha manifestado que uno de los puntos más destacados de la reunión con el Ministro de Agricultura es el futuro plan estratégico para el olivar, en el que "habrá que plantear una serie de medidas más allá de lo que son las ayudas tal y como se perciben".

De igual modo, ha recordado que "habrá que insistir" en la necesidad de la autorregulación del sector, así como la regulación de la cadena de valor "para que la bajada de precio repercuta en el consumidor".

"Esperamos seguir estas negociaciones con el Ministerio y que, al final, consigamos que el sector tenga viabilidad más allá de la situación puntual como la que vivimos, con una opción de futuro a través de la modernización y la mejora de nuestras explotaciones", ha declarado Valero.