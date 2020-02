Ribó creu que només Roig ha presentat oferta per a l'Arena, la qual cosa "ajuda el compliment del cronograma"

20M EP

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha destacat aquesta jornada que amb tota probabilitat, "al 90 i molt per cent de possibilitats", l'oferta presentada per l'empresari valencià Juan Roig a través de l'empresa Licampa 1617 per a la construcció en la ciutat del nou pavelló esportiu i cultural Arena és l'"única oferta" presentada per a dur a terme aquesta infraestructura en el concurs públic obert per a açò.