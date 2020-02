Tendencias del 2020 que se han visto en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid que no pueden pasar desapercibidas

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid llegó a su fin la pasada semana, pero no sin antes dejar grandes momentos como el desfile de L'Oreal de modelos con más de 50 años para celebrar la belleza y la diversidad en la moda.

Muchos diseñadores españoles presentaron sus propuestas para la colección otoño/invierno 2020 tanto en moda como en maquillaje. Pero se vio un patrón que muchos seguían y que forma parte de las tendencias que van a verse por la calle este año.

Morado

Aunque Pantone haya escogido el azul clásico como color del año, los diseñadores se remontan al 2018 para rescatar el violeta que tanto gustó. Este color fue visto en trajes, faldas, conjuntos y telas tan variadas como el terciopelo. Que se aparte el azul porque el morado viene pisando fuerte.

Pedro del Hierro, Dominnico y Devota&lomba. GTRES

Efecto piel

Esta temporada ha llegado fuerte las prendas que imitan al cuero y, parece ser, que van a quedarse para la temporada que viene. El negro ha sido el color principal para este tejido, pero algunos han querido ponerle alguna gota de color como verde oscuro o rojo.

Roberto Torreta, Miguel Marinero, Ana Locking. GTRES

Estampado de cuadros

La tendencia que se veía avecinarse desde finales del año pasado ha irrumpido en la pasarela para quedarse hasta (de momento) el año que viene. Los estampados british como príncipe de gales, pata de gallo o tartán dominarán el street style esta temporada.

Miguel Marinero, Teresa Helbig y Marcos Luengo. GTRES

Trajes

El traje pantalón se ha convertido en un básico en los armarios femeninos. Se trata de una conquista a gran escala, y no podía ser de otro modo porque tienen mil y un usos. No solo son aptos para la oficina, tambien como look de invitada, para ir a una fiesta o simplemente para llevarlo en el día a día. Por eso, los diseñadores españoles han derrochado toda su creatividad en ellos, con trajes de lentejuelas, en satén e incluso en colores neutros.

Agatha Ruiz De la Prada, Marcos Luengo y Roberto Torretta. GTRES

Tejidos satinados

A parte del cuero, otro tejido que va a ser tendencia es el satén. Esta tela vale para cualquier tipo de prenda, tanto trajes como vestidos o cualquier tipo de prenda y, pese a ser muy vaporosa, va a seguir dando guerra hasta finales de año ¿Quien ha dicho que nadie se puede poner un vestido lencero en invierno?