Elías, en 'First dates': "Mi obra de arte favorita soy yo, aunque esté mal decirlo"

La cita entre Sandra y Elías estuvo abocada al fracaso desde que ambos se conocieron en la barra de First dates este miércoles. Durante la cita descubrieron que no tenían nada en común y que no querían volver a verse.

La primera en llegar fue la joven, que le comentó a Lidia Torrent que "soy natural desde que me quiero a mí misma, desde que me empecé a querer yo sola, que nadie me tenga que querer a mí".

Pero la camarera quiso saber el porqué de ese sentimiento: "En el amor soy difícil y muy exquisita porque le busco el fallo a todo por miedo al amor. Dejé de ser cariñosa cuando terminó mi anterior relación", afirmó la alicantina.

"Me dolió mucho y me puse una coraza. Decidí que nadie iba a recibir el cariño que ya había dado por una persona y había despreciado tanto", señaló.

Su cita fue Elías, un joven con una idea muy clara: "Me gusta mucho el dinero. Pienso que tenemos que centrarnos en algo en lo que gira en torno a la sociedad. Hay que ir directamente al grano y luego ya hacer tus aficiones".

El guadalajareño le preguntó a Sandra por su trabajo: "Soy camarera y estudio tanatopraxia y tanatoestética". El joven se quedó sorprendido por la respuesta y le dijo: "¿Y eso en español?". Ella le explicó que se trataba de "maquillaje de cadáveres", a lo que Elías afirmó que "me da un poco de mal rollo que se dedique a maquillar muertos porque yo no lo haría".

Durante la cena intentaron buscar algún punto en común entre sus aficiones o experiencias en el amor, pero a Sandra le sentó muy mal que, en mitad de la velada, Elías reconociera que "no me acuerdo de tu nombre".

Ya en los postres, una de las camareras les acercó uno de los rascas del programa donde están algunas de las cuestiones más comprometedoras de First dates. Sandra le preguntó a Elías por su obra de arte favorita, y el joven no dudó en responder: "Yo, aunque está mal decirlo. Es que soy Leo", reconoció entre risas.

Pero ese detalle tampoco gustó a su pareja: "Me ha dado un bofetón de egocentrismo en toda la cara porque yo soy todo lo contrario".

Al final, ninguno de los dos quiso volver a quedar. Mientras que Sandra argumentó que "hemos tenido varias diferencias y no hemos tenido mucha química". Elías, por su parte, reconoció que "no me ha gustado físicamente, aunque como persona es bastante guay".