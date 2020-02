El radar que més multa a Espanya, en l'AP-7 a Sagunt

Només 50 radars dels prop de 1.000 que té Trànsit desplegats per les carreteres espanyoles, van acumular el 41,5% de les sancions. En eixa llista de 50 aparells més sancionadors en carreteres valencianes, entre els deu primers, es troba el situat en el quilòmetre 5,2 de la V-31 a València, amb 46.739 sancions posades el passat any davant de les 27.793 del 2018. Ja molt per darrere, se situa en els últims llocs el del quilòmetre 4,6 de l'A-70 a Alacant, amb 15.768 multes, la mitat que l'any anterior.

Les 2.933.089 denúncies suposen un increment del 13,3% sobre les realitzades en el mateix període de l'any anterior (2.588.125), segons l'estudi de l'organització, que atribueix aquest fet a l'activació de nombrosos radars, molts d'ells "apagats" el 2018.

Per comunitats autònomes, l'informe d'AEA destaca que els radars més actius s'han localitzat a Andalusia, amb 680.583 denúncies formulades i que representen el 23,2% del total; a Madrid, amb 373.078 denúncies (12,7%) i a la Comunitat Valenciana, amb 335.953 (11,4%). Per contra, els radars situats a La Rioja (39.024), Cantàbria (40.147) i Navarra (48.447) són els que menys denúncies van comptabilitzar.